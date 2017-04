Za idealno težo stradala in namesto pice jedla samo njeno embalažo

Manekenka Ireland Baldwin, hči igralcev Aleca Baldwina in Kim Basinger, je pred časom pozirala gola. To, da je bila popolnoma gola, je ni niti malo motilo, po fotografiranju je dejala, da je bilo to zelo osvobajajoče. A kljub temu je bila deležna nekaj kritik, ki so ji segle v srce. Zato se je odločila, da bo na Instagramu objavila iskren zapis, kako se tudi sama bojuje s težo.

A post shared by Ireland Basinger-Baldwin (@irelandbasingerbaldwin) on Apr 1, 2017 at 6:27pm PDT

"To bo zelo osebno sporočilo. Želim biti iskrena. Vsi vedo, da se nikoli ne pretvarjam. Menim tudi, da se bo veliko deklet poistovetilo z menoj. Tudi sama se kdaj ujamem, da berem negativna mnenja in o sebi razmišljam v slabi luči," je začela svoj zapis in nadaljevala, kako vidi svoje telo.



"Sem bleda, redko se sončim. Imam celulit. Nisem majhna – visoka sem približno 180 centimetrov. Res je, da lahko hitro shujšam, toda že zaradi ene žemlje se hitro zredim. Nosim košarico 80D in imam zadnjico. Na notranji in zunanji strani stegen imam maščobo. Moja konfekcijska številka je bila že vse od 30 do 38, tudi zaradi tega, ker sem namesto pice jedla samo njeno embalažo, bila sem obsedena s telovadbo, nato pa jedla vse, kar mi je prišlo pod roke."



Vseeno pravi, da je srečna: "Srečna sem. V glavi sem pripravljena delati – ne samo na telesni vadbi ali kako zdravo jesti. Bili so trenutki, ko sem bila brez koncentracije in sem samo izgubljala energijo ... Zato sem se odločila, da bom ta krut svet sprejela takega, kot je – in sprejela sebe takšno, kot sem."