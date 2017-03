Za Mel C ni 'spajsic' brez Victorie

Spice Girls so z velikim uspehom nastopile na zaprtju Olimpijskih iger v Londonu leta 2012. Zadnjič in nikoli več kot kvintet? (Foto: Reuters)

Mel C, ki ni navdušena nad idejo, da bi se Spice Girls spet združile, je televizijskih gostiteljici Davini McCall v britanski televizijski oddaji The Nightly Show zatrdila, da se ne bi počutila dobro, če ne bi pri združitvi bilo tudi Victorie Beckham. Ta se je tej ideji že vnaprej odpovedala. Kot rečeno, se z idejo združitve in velikega koncerta ob (že minuli) dvajsetletnici kariere poigravajo Geri Horner, Mel B in Emma Bunton, ki so se preimenovale v GEM.



"Tukaj trenutno sem. V bistvu sva tukaj obe z Victorio. Vsi vedo, kakšno neverjetno stvar je naredila v svetu mode. Pomojem skupini ne bi naredili usluge, če bi se pojavile kot štiričlanska zasedba. Ni pomembno, kdo bi manjkal! Zame so Spice Girls kot sestavljanka. Ni isto. Za druge skupine je drugače. Poglejte le Take That, tudi kot trio so mi všeč. Pri Spice Girls pa je bilo vse v individialnosti in kaj smo ustvarile skupaj," je dejala Mel C.





A post shared by Melanie C (@melaniecmusic) on Feb 15, 2017 at 11:44pm PST

Pevka je priznala, da bi bilo težko nadkriliti njihov nastop na zaključku Olimpijskih iger v Londonu leta 2012. "Tisto je bilo najboljša stvar, nekaj največjega in meni najljubšega v zgodovini Spice Girls. Bilo je neverjetno," je še izjavila. Podobno se strinja tudi Victoria, ki je izjavila, da se ji "zdi super, kako se zaokrožile vse skupaj z nastopom na Olimpiadi, da še vedno govori z vsemi, da so si blizu, da pa je čas, da se posvetijo drugim rečem, a da bo vedno ostala Posh".