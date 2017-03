Za Paxtona usodna kap po operaciji srca

Za igralca Billa Paxtona je bila usodna kap enajst dni po operaciji srca. (Foto: AP)

61-letni igralec Bill Paxton se je 14. februarja odločil za operacijo srca, ko so mu zamejali srčno zaklopko ter popravili anevrizmo aorte. Zaradi zapletov pa je enajst dni zatem, 25. februarja, umrl za posledicami kapi.



"S težkimi srci sporočamo novico, da je Bill Paxton preminul zaradi zapletov pri operaciji. Bil je ljubeč mož in oče, Bill je kariero začel v Hollywoodu, ko je začel delati v kreativnem oddelku, kar se je nato razprostrlo v štiri desetletja dolgo pot plodnega igralca in filmarja. Njegovo strast do umetnosti je začutil vsak, ki ga je poznal, njegova toplina in neumorna energija pa sta bili nedvomni. Prosimo, da spoštujete družinino željo po zasebnosti, ko žaluje izgubo dragega moža in očeta," je njegova družina javnosti sporočila ob žalostnem dogodku.



Paxton je bil znan po filmih Titanik, Apollo 13, Osmi potnik II, Komando, Terminator, Near Dark, Predator 2, Twister, Tombstone, Resnične laži in drugih.