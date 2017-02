Za rojstni dan spet skupaj

A post shared by Leah Remini (@leahremini) on Feb 20, 2017 at 6:46pm PST

Jennifer Lopez je na Instagramu objavila kolaž prisrčnih fotografij svojih dveh dvojčkov, Emme in Maxa, ki praznujeta 9. rojstni dan. Jennifer je za mala slavljenca seveda pripravila zabavo, na njej pa ni manjkal niti njen nekdanji mož in oče njenih otrok Marc Anthony in pevkina zelo dobra prijateljica Leah Remini, ki je na Instagramu objavila tudi fotografijo z zabave.



47-letna J.Lo je pod kolažem fotografij, na katerih so ujeti eni njenih najlepših trenutkov v družbi otrok, zapisala, da ne more verjeti, da je minilo že devet let, ko je postala mama in da se je počutila najsrečnejša ženska na svetu. In da to čuti še vedno ter da je vsak dan in vsak trenutek ponosna nanju. Med drugim je še zapisala: ''Beseda ljubezen ni dovolj velika, da bi opisala, kaj čutita moje srce in duša, ko pomislim na vaju ... Vse najboljše za rojstni dan, moja mala kokosa (op. a., tako J.Lo ljubkovalno kliče svoja otroka). Mama vaju ima neizmerno rada!!!''