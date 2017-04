Za takšno izrazito spremembo videza je kriv naš Okorn

Jaden in Cara (na fotografiji leta 2015) bosta zaigrala v filmu Life In A Year, ki ga režira Mitja Okorn. (Foto: AP)

Jaden Smith je zaradi nove vloge v filmu Life In A Year, ki ga režira mojster romantičnih komedij Mitja Okorn, moral spremeniti svoj videz. Za njegovo novo pričesko je poskrbel kar njegov oče Will Smith. Ta je na Facebooku objavil fotografije, ki razkrivajo, da se je 18-letnik moral posloviti od svojih las oziroma dreadov.

V prihajajočem filmu Life In A Year, ki ga režira Mitja Okorn, poleg Care Delevingne in Jadena Smitha nastopajo tudi Terrence Howard in Nia Long. Pod scenarij sta se podpisala Jeffrey Addiss in Will Matthews. Zgodba govori o ljubezni med najstnikom in neozdravljivo bolnim dekletom.