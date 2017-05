Za vse, kar na poročni dan ne sme manjkati, naj bi odštela 250 tisoč evrov

Pippa Middelton, ki je srca in predvsem oči Otočanov osvojila kot prelepa družica na poroki sestre Kate s princem Williamom pred šestimi leti, odšteva dneve do poroke. Pippa z zaročencem ne bo skoparila pri razkošju na najlepši dan svojega življenja. Za obred, zabavo, obleko in vse, kar na poročni dan ne sme manjkati, naj bi odštela dobrih 250 tisoč evrov.