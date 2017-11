Začimbice se vendarle vračajo!

Originalne Spice Girls bodo spet sodelovale. (Foto: AP)

Desetletje se je govorilo, da Spice Girls nikoli več ne bodo stale skupaj na odru, da so s poslovilno turnejo leta 2007 zaključile za vselej. A se je zgodilo še enkrat, ko so se združile na prireditvi ob zaprtju olimpijskih iger 2012 v Londonu. In zgodilo se bo spet – leta 2018!

Viri poročajo, da začimbice že od poletja stikajo glave v skrivnih pogovorih, a nihče ni pričakoval, da bodo ti uspešni. Še pred kratkim je namreč Geri Horner, nekoč Halliwell, dejala: "Res sem si prizadevala, da bi znova zbrala vse na kup. A sem prišla do točke, ko sem morala to idejo opustiti."

Največji trn v peti je bila namreč Victoria Beckham, ki se zaradi uspešne samostojne kariere kot modna oblikovalka ni želela vračati v tiste čase. Glede njihovega stajlinga je izjavila celo: "Bile smo videti kot transvestiti!"

A zdaj si je žena slavnega nogometaša Davida Beckhama očitno premislila in končno privolila v sodelovanje. "Sodelovale bodo pri vrsti projektov, ki bodo vključevali album in posebno televizijsko oddajo, ki bo slavila Spice Girls," je dejal vir blizu pevk in še: "To da je Victoria končno privolila v sodelovanje, je bila nagrada za vse sodelujoče, glede na to, da je bila prav ona vedno proti ponovni združitvi."

Vir je prav tako razkril, da naj bi se skupina ponovno sestavila v podporo Mel B, ki že vse leto preživlja težke čase zaradi razburljive ločitve od Stephena Belafonteja. K obnovitvi odnosov med dekleti pa naj bi pomagal tudi letošnji vesel dogodek, rojstvo Gerijinega sina Montyja.

A post shared by Spice Girls (@spicegirlsnet) on Nov 9, 2017 at 3:54pm PST

Victoria pa ni bila edina, ki ni verjela v ponovno združitev, na propad jo je najprej obsodila tudi Mel C oziroma Melanie Chisholm. A je letos obrnila ploščo, da se ji zdi, da sestavljanka Spice Girls brez vseh petih kosov pač ne bi bila popolna. "To res ne bi bilo pravično za skupino, če bi nastopile kot štiri. Drugače je pri drugih bandih. Poglejte na primer Take that, nastopajo kot tričlanska skupina in so briljantni. Obožujem jih! A s Spice Girls je drugače, pri nas je bila vedno pomembna vsaka posameznica in to, kar smo ustvarile skupaj."

In čeprav si je za združitev začimbic zelo prizadevala Geri, pa bi naj dekleta v sodelovanje uspelo prepričati prav Mel C. Po poročanju britanskih medijev naj bi bila prav ona v navezi z nekdanjim predstavnikom skupine Simonom Fullerjem in skupaj jima je uspelo doseči, da bo pri projektu sodelovala tudi Victoria, ki pa govoric o projektu še ni komentirala.

Vsi, ki komaj čakate na vrnitev, si lahko v posnetku ogledate njihov zadnji nastop na zaključku olimpijskih iger leta 2012.