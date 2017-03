'Zakaj je ta otrok bolj podoben Edu Sheeranu, kot si je on sam?'

Splet je obnorela fotografija otroka, ki je na las podoben slavnemu pevcu Edu Sheeranu. Gre za dveletno deklico Islo, ki je prav tako kot Ed Britanka. In kako se je na to hudomušno primerjavo odzval pevec? "Ni moja," je vzkliknil in dodal, da si sicer želi otroke, a ne še zdaj.