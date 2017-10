Zakaj je za več let izginila iz Hollywooda?

48-letna igralka Renee Zellweger se je po več letih premora zdaj v velikem zamahu vrnila na filmsko sceno. (Foto: Backgrid)

Več kot 20 let je minilo, odkar je Renee Zellweger svet osvojila v filmu Jerry Maguire. Nato je samo še utrjevala svoj položaj med največjimi zvezdniki. Igrala je v odmevnem filmskem muzikalu Chicago, bila Bridget Jones, osvojila oskarja za vlogo v filmu Hladni vrh. A nato se je vsemu odrekla.

Po filmu Moja ljubezenska pesem leta 2010 je Hollywood zapustila za šest let. Takrat svoje odločitve ni pojasnjevala, njena "upokojitev" ni bila naznanjena, saj se je zgodila bolj postopoma. In kako je preživela ta leta odmora od igranja? Veliko je potovala po svetu, v Afriki je delovala kot prostovoljka z ženskimi skupinami, na javnih dogodkih se ni pojavljala. V letih, ko se ni pojavljala v javnosti, si je vzela čas za užitek v dobrih stvareh življenja, vključno za zvezo z glasbenikom Doylom Bramhallom.

Zdaj je novinarju revije E! Marcu Malkinaboutu pojasnila, kaj je bilo v ozadju odločitve, da se umakne. Pojasnila je, da je trpela za "sindromom vsiljivca", ves čas je namreč čutila, da ne sodi med igralce in da ni dobra igralka. "Tokrat te bodo razkrinkali, tokrat te bodo odpustili, zagotovo," si je govorila. Drugi razlog pa je bila prevelika izčrpanost.

"Filme sem nehala snemati, ker je to postalo bolj izčrpavajoče kot nagrajujoče. To pa zaradi načina, na katerega sem živela, in mislim, da ne moreš biti dober v kreativnem poslu, če nisi hvaležen za priložnost, da si del tega. A sem po nekaj letih to začela pogrešati in sem čutila, da sem pripravljena," je povedala. Tako se je vrnila s težko pričakovanim nadaljevanjem filma Bridget Jones, kar je odlična izbira za povratek, saj ima ta film goreče oboževalce po vsem svetu.

V središče javnosti se je vrnila že prej, leta 2014, ko je na dogodku, ki ga v čast ženskih dosežkom v Hollywoodu prireja revija Elle, presenetila s povsem drugačno podobo, kot smo je bili vajeni. Takoj je postala tarča kritik in namigovanj o spodletelih plastičnih operacijah. "Vesela sem, da ljudje mislijo, da sem videti drugače. Živim drugačno, srečnejše, bolj izpopolnjujoče življenje, in vzhičena sem, da se to tudi vidi," je takrat pojasnjevala.

Na levi sliki je Renee leta 2012, na desni pa dve leti kasneje. (Foto: AP)

"Moji prijatelji pravijo, da sem videti mirna in zdrava. Dolgo časa mi to ni uspevalo. Naprtala sem si urnik, ki ni bil realistično vzdržljiv, nisem si dovolila vzeti časa zase. Namesto da bi se ustavila in razmislila o sebi, sem samo tekla naprej in sprejemala slabe odločitve o tem, kako skriti izčrpanost. Zavedala sem se kaosa in končno izbrala drugačno pot," je dejala.

Pa vseeno je bila po premieri filma Dojenček Bridget Jones previdna glede razkrivanja načrtov za prihodnost. Ko so jo vprašali, ali to pomeni, da jo bomo zdaj spet pogosteje videvali v filmih, je odgovorila: "Vzela si bom čas in sproti videla, kam me bo vodila pot."

Zdaj se na velika platna vrača s filmom Same Kind of Different as Me. Pred kratkim je zaključila tudi snemanje filma Best Day of My Life, v katerem igra tudi Sarah Jessica Parker, vsak čas pa bo začela s snemanjem filma Berlin, I Love You, v katerem bodo igrali tudi zvezdniki kot so Jared Leto, Keira Knightley in Orlando Bloom.

Ni jasno, ali to pomeni, da se je spet vrgla v stari ritem in bo nizala uspešnico za uspešnico, a oboževalci so presrečni že, da se je vsaj začasno vrnila na filmsko sceno.