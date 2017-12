Zakaj je zvezdnica 'izginila' z Instagrama?

Ganjena Selena ob prejetju nagrade. (Foto: AP)

Pevka in igralka Selena Gomez, ki je letošnja prejemnica nagrade revije Billboard, ki jo podeljujejo osebi, ki je najbolj oblikovala in navdihnila glasbeno industrijo s svojim vodstvom, uspehom ter inovacijami. Nagrado je prejela v solzah, kasneje pa se na Instagramu vsem še enkrat zahvalila: "Hvala vam iz dna srca za to priznanje, še bolj pa sem hvaležna za dogodek, ki ste ga namenili ženskam. Večer je bil poln inspiracije, ženske pa bile tako zgovorne in močne v svojih govorih. Še naprej se bom trudila, da bom upravičila to čast, ki ste mi jo podelili. Upam, da se bomo vsi trudili še posebno takrat, ko nam življenje postreže z najslabšim. Boja še ni konec."

Nekaj dni kasneje pa je sledilo sporočilo, ki je bilo mnogim nerazumljivo. Kajti mnogi so njene besede ob prejetju nagrade interpretirali po svoje in s svojim odzivom naj bi škodili njenim zasebnim odnosom. "Nikoli več ne bom dopustila, da nekdo drug ugiba o tem, kaj sem rekla. Ali jih povabila k sebi domov. To je boleče. Nihče ne ve, kaj imam v srcu, ko nekaj rečem." Takoj po zapisu je profil dala na zasebno, a po 24 urah ga je brez besed znova dala na javno. Na vprašanja zmedenih oboževalcev – kaj dogaja, pa za zdaj še ni dogovorila.