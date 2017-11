Ker ni imela nikogar, je oskarja proslavila s hrano

Nicole Kidman je zelo ponosna na emmyja, ki ju je osvojila letos ... (Foto: AP)

Morda bi bil bolj preprost odgovor na to, zakaj sta dva emmyja boljša kot en oskar, že dejstvo, da sta dva, a vendarle je oskar v igralskem poklicu prestižnejša nagrada, za katero se nekateri igralci pehajo vse življenje. Toda Nicole Kidman je na zadnja kipca v svoji zbirki, emmyja, ki ju je osvojila za serijo Big Little Lies in svojo vlogo v njej, veliko bolj ponosna. Najbolje pa se je počutila, ko je nagradi prinesla domov. "Zelo sem bila vesela, da sem osvojila dva emmyja, ker imam dve hčerki. Neprecenljivo je bilo domov odnesti dva kipca in reči: 'Izvolita, vsaka dobi enega,'" je voditelju Stephenu Colbertu igralka razkrila, zakaj imata zadnji prigarani nagradi zanjo globlji pomen kot oskar za najboljšo igralko v filmu Ure do večnosti iz leta 2003.

Pojasnila je še, da se je takrat prebijala skozi težko obdobje v življenju in po ločitvi od svojega nekdanjega moža Toma Cruisa veselja ob osvojeni nagradi ni imela s kom deliti. "Ko sem dobila oskarja, nisem bila v najboljšem obdobju v svojem življenju. Nisem imela partnerja, s katerim bi lahko delila veselje," je razložila igralka. "Bila sem popolnoma sama, tako da sem proslavila s tem, da sem si naročila hrano v svojo hotelsko sobo. To je bilo vse."

"Čustveno in osebnostno sem bila razdvojena," je dejala o svoji tedanji izkušnji, ki je bila popolnoma drugačna od zdajšnje, ko je srečno poročena s Keithom Urbanom. "Torej, osvojiti emmyja in biti zaljubljena in imeti ob sebi družino … To je neprecenljivo! Nekaj posebnega je, ko se vrneš domov in vpiješ: 'Ljubi, uspelo nama je! Poglej, kaj nama je uspelo!'"