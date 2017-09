Megan Fox in Brian Austin Green sta prebrodila krizo v zakonu. (Foto: Reuters)

Ameriška igralca Megan Fox in Brian Austin Green sta se na začetku leta 2016 odločila, da je njune skupne poti konec. Ko pa sta bila sredi ločitvenega postopka, je vse presenetila novica, ko je Foxova na rdeči preprogi pokazala zaobljen trebušček. Green je hitro potrdil, da je oče otroka ter priznal, da naraščaj ni bil načrtovan. Nato pa se je na vse možne načine trudil, da bi zakrpal uničen zakon.

In očitno jima je uspelo, kajti družinica je znova skupaj. A, kakor priznava igralec, ni lahko: "Zakon ni mačji kašelj. Zanj morata delati oba. Ko pride do tega, da imaš otroke in si že nekaj časa poročen, je treba iti iz dneva v dan," je priznal novinarju ter dodal, da nima visokih pričakovanj: "Nimam težav, če nekaj ne deluje, tako tudi nimam visokih pričakovanj. Trudim se iz dneva v dan in iz tega črpam čim več. Nekateri vidijo ločitev ali neuspelo razmerje kot razočaranje, toda ni vedno tako. Nama je uspelo, imava tri čudovite otroke."

Za konec je še dodal, da ne mara biti samski, a razume, da včasih ni usojeno, da boš z nekom celo življenje.

Z Megan, s katero sta junija 2010 zakorakala pred oltar, imata tri sinove. Leta 2012 se jima je rodil Noah, dve leti pozneje je sledil Bodhi, lani pa je rodil še Journey.

Seveda so pogosta vprašanja navezujejo tudi na potomstvo in željah po še. Na to odločno odgovarja, da si zelo želi hčerke, a je prepričan, da bi bil tudi naslednji otrok fantič: "Edino, kar me skrbi, da bi spet dobil sina. Ne ker svojih sinov ne bi ljubil, a si resnično želim hčerke. Če pa bi bil spet fant, pa bi s petimi bi ustanovil kar košarkarsko moštvo, kar bi bilo tudi zelo super."

Igralec ima iz prejšnjega razmerja še enega sina, Kassius Lijah je marca praznoval 15. rojstni dan.