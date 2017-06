'Žal mi je, da čuti potrebo po takšnem razgaljanju'

19-letna igralka Ariel Winter je znana po svoji naklonjenosti do izzivalnega razkazovanja svojega telesa tako na rdečih preprogah, kot v prostem času in na družbenih omrežjih. Mnogi pa menijo, da je njeno početje že na meji neokusnega, med njimi je tudi njena mama. "Ariel je pametna, lepa in nadarjena. Ni ji treba početi tega," meni in dodaja, da bi morala odrasti.