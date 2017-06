Zaljubljena Lindsey

Ena največjih športnih šampionk, smučarka Lindsey Vonn, ima osupljivo kariero in zdi se, da zanjo nobena ovira ni nemogoča. Ima pa 32-letnica v zasebnem življenju več nesreče. Leta 2015 je po treh letih zveze prestala težek razhod s Tigerjem Woodsom, saj jo je ta varal. In če je zdaj Tiger tisti, ki preživlja težke čase, so za smučarko nastopili lepši časi. Srečo je namreč našla s Kenanom Smithom, trenerjem ameriškega nogometa.

A post shared by Lindsey Vonn Fans (@lindseyvonnfans) on Jun 9, 2017 at 8:53am PDT

Zvezo sta razkrila novembra lani, kaže pa, da sta se zares ujela, saj si ob vsaki priložnosti izkazujeta nežnosti.

Fotogalerija (4)







Zdaj se je zaljubljeni parček udeležil teniške tekme v Parizu. "Obožujem tenis in zelena je moja najljubša barva. Mislim pa, da sem za kosilo pojedla malo preveč," se je smučarka pošalila ob fotografijah, ki jih je delila na svojem Instagramu.