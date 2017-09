Zaljubljena pevca ne moreta dočakati božiča

Praznično vzdušje je tukaj! In Gwen Stefani je letos poskrbela, da je z novim božičnim hitom ne bo nihče prehitel. A brez pomoči njenega moškega ne bi šlo. Pevka je razkrila seznam pesmi s svojega novega božičnega albuma – You ake it feel like Christmas, kmalu za tem pa objavila še kratek izsek pesmi, ki jo poje v duetu s svojim partnerjem Blakom Sheltonom. Pesem je pospremila s komentarjem: "#YouMakeItFeelLikeChristmas izide 6. oktobra!!" Zbiranje prednaročil se že začelo, objavo pa je na Twitterju podprl tudi Shelton s komentarjem: "Očku je všeč …"

A post shared by Gwen Stefani (@gwenstefani) on Sep 21, 2017 at 8:34am PDT

Na albumu ob novem singlu ne bo manjkalo božičnih klasik, kot so: Beli božič, Sveta noč, Zvončki pojejo, Santa Baby.

Pevca sta glasbeno sodelovala že lani, ko sta v duetu zapela Go ahead and break my hart. Pesem je šla hitro v uho, kako pa je nastala? "Napisal sem polovico pesmi in jo poslal Gwen, da mi pove, kaj si misli. Pa je napisala drugo polovico," je pojasnil Blake Shelton. Čeprav veliko časa preživi s svojo ljubljeno in njenimi otroki, pa country pevec letos ni veliko počival, saj je najavil, da 3. novembra izide njegov novi album Texoma Shore.

S sodelovanjem je par znova dokazal, da se nima odlično le v zasebnem življenju, ampak tudi profesionalno. Po skoraj dveh letih skupaj sta še vedno sveže zaljubljena, Gwen je v svojega ljubljenega rada celo odeta od glave do pet. To je vsaj razvidno iz njenih čevljev, na katerih je odtisnjen Blakov portret.

A post shared by ✿Fan account for Gwen Stefani✿ (@blakelovesgwen) on Sep 21, 2017 at 5:36am PDT

Tako lahko njen dragi pazi na vsak njen korak, tudi ko je ne drži za roko. Trdno za petami pa so jima vse od novembra 2015 tudi paparaci in novinarji, a se trudita, da se za to več ne zmenita. "Na to sva se navadila. Vsakič, ko vidim kje zgodbo o naju, je o tem, da najino razmerje ni resnično, da se bova poročila ali da je Gwen znova noseča z dvojčkoma," se je pošalil Shelton in dodal: "Ljudem nič ne zamerim, ker ne razumejo, zakaj bi nekdo, kot je Gwen hotel biti z mano."

Svetlolasa pevka pa je svojo ljubezen opisala tako: "Ljubim Blaka! Najbolj neverjeten moški je, kar sem jih spoznala. Vsi ga imajo radi in to je to! Ne more biti drugače. On je pač tako bleščeča, srečna, čudovita oseba." Očitno je res tako čudovit, da brez njega ne more nikamor.