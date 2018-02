Umrl danski princ

Princ Henrik, mož danske kraljice Margarete II, je umrl v 83. letu starosti. (Foto: AP)

V 83. letu starosti je umrl princ Henrik, mož danske kraljice Margarete II, so v današnjih jutranjih urah sporočili iz danske kraljeve palače.

Princ Henrik je umrl med spanjem v palači Fredensborg, ki je okoli 40 kilometrov oddaljena od danske prestolnice Koebenhavn, ob njem pa so bili kraljica in njuna sinova Frederik in Joachim, so še sporočili iz danske kraljeve palače.

Princ Henrik, ki se je rodil v Franciji, je bil minuli mesec hospitaliziran v bolnišnico Rigshospitalet zaradi pljučne bolezni.