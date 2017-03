Zapeljiva Halle Berry: Jaz, ko mi kdo reče, da prihaja s hrano

50-letna oskarjevka in brezčasna lepotica Halle Berry, mamica dveh otrok, ve kako poskrbeti, da se o njej govori. Na svojem Instagram profilu je namreč objavila izzivalno fotografijo, zraven pa napisala, kako se bo odzvala, če ji prinesete hrano. Igralka sredi travnika z razprtimi rokami,prosojno belo srajco, ki ne zakriva veliko, sporoča, kako se bo odzvala, ko ji bo nekdo prinesel hrano: "Jaz, ko mi kdo reče, da prihaja s hrano," je namreč zapisal zraven seksi fotografije.

Seveda so se oboževalci takoj odzvali in že ponujajo razne prigrizke – seveda so zraven zapisali, da mora biti oblečena natanko isto, ko jih bo povabila, da se oglasijo pri njej. Oboževalce je podobno razveselila tudi februarja, ko je po podelitvi oskarjev, slekla svojo obleko in gola skočila v bazen. Seveda je dogajanje posnela in videoposnetek objavila na Instagram.