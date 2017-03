Zapeljiva in čutna Angelina Jolie

Angelina Jolie (Foto: AP)

Angelina Jolie se je zaradi ločitve umaknila iz poklicnega in javnega življenja. Pred dnevi je hollywoodska zvezdnica sicer dala svoj prvi intervju, v katerem je dejala, da bodo kljub vsem težavam in temu, da se njen nekdanji mož Brad Pitt bori za skrbništvo nad njunimi šestimi otroki, za vedno ostali družina.

''Moja družina ... da, težki časi so ... Toda moja prioriteta so otroci, najini otroci ... in vse moči usmerjam v to, da bomo našli pravo pot. Vedno bomo družina.''



41-letna zvezdnica je nedavno posnela kampanjo za novi parfum Mon Guerlain, kjer je videti čudovito. Omenjeni parfum predstavlja moč, svobodo in čutno ženskost ter je hkrati mešanica vonjav sivke, jasmina, sandalovine in vanilje.

Kratek oglasni video novega parfuma, katerega obraz je Angelina Jolie, je nastal pod režijo Terrencea Malicka. Video si lahko ogledate spodaj.