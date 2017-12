Zaradi požarov morali domove zapustiti tudi zvezdniki: 'Molite za mojo čudovito državo!'

Čeprav je pri nas prava zima, na jugu Kalifornije divjajo hudi požari, ki so na tisoče ljudi prisilili, da zapustijo svoje domove. Eden izmed požarov je izbruhnil tudi v bližini prestižnega Bel Aira, kjer stanuje mnogo zvezdnikov, in ti so morali varno zavetje poiskati drugod. Svoj dom sta tako med drugim morali zapustiti Paris Hilton in Lea Michele, mnogi pa v strahu čakajo, kdaj bo njih doletelo enako.

"Ta divji požar je grozljiv! To je videti kot pekel! Mojo hišo evakuirajo, čim prej skušamo na varno spraviti vse moje ljubljenčke. Hvala vsem gasilcem, ki tvegate življenja, da bi rešili naša. Resnično ste pravi junaki! Moje misli in molitve gredo vsem, ki jih je prizadela ta grozljiva katastrofa," je tvitnila Paris in priložila posnetek divjanja požara.

Tudi igralka in pevka Lea Michele je morala zapustiti dom. "Molim za vse v Los Angelesu. Zgrabila sem, kar imam najraje, in šla k prijateljem, ki sem jim neizmerno hvaležna, da so me sprejeli," je tvitnila.

V nevarnosti so tudi domovi Jennifer Aniston, Elona Muska, Beyonce, če pa se bo ogenj še razširil, bo ogrozil tudi domove Reese Witherspoon, Gwyneth Paltrow, Jennifer Garner in Harrisona Forda.

Zvezdniki so na družbenih omrežjih izrazili podporo in skrb za vse ogrožene.

Igralka Eva Longoria je delila objavo svoje prijateljice, ki je morala zbežati z doma, in ob grozljivo fotografijo požara pripisala: "To se zdaj dogaja v Kalifornji. Prosim, molite za vse na teh območjih in za vse naše pogumne gasilce, ki se bojujejo s to tragedijo. Ko je moja prijateljica objavila to fotografijo, mi je potonilo srce! Vsi na teh območjih, prosim, umaknite se!"

Lionel Richie je tvitnil, da pri evakuaciji pomaga svoji družini, zato je moral odpovedati svoj koncert.

"Naj bog blagoslovi in obvaruje našo čudovito državo in vse moške in ženske, ki se borijo s temi požari," je zapisala Gwyneth Paltrow, katere dom je tudi ogrožen.

"Prosim, molite za mojo državo. Moja rojstna država, moja prečudovita Kalifornija!" je tvitnila Cher.

Zabavna manekenka Chrissy Teigen je svoj tvit začinila s kančkom humorja: "Nikdar si nisem mislila, da se bom dejansko morala igrati sicer hipotetično igrico 'kaj bi zgrabil, če bi tvoj dom zagorel'. Za zdaj imam Luno, omejeno izdajo piškotov Oreo in mojo nagrado spike." Dodala pa je, da so z družino v redu in da bodo tako tudi ostali. "Mislim na vse druge, ki jih je prizadel požar, in nadaljujem svojo intenzivno ljubezen do gasilcev," je dodala.

Kim Kardashian je zapisala, da moli za vse v Los Angelesu, še posebej za gasilce: "Molim, da bodo vsi v Los Angelesu na varnem pred temi požari, in se ZAHVALJUJEM vsem gasilcem, ki tako trdo garajo, da varujejo ljudi."

Tudi ameriška prva dama Melania Trump je sporočila, da misli in moli za vse, ki so jih prizadeli požari, in se zahvalila vsem gasilcem za njihov junaški trud, kmalu pa se ji je v podobnem duhu pridružil še ameriški predsednik Donald Trump.

"To so strašljivi, strašljivi časi. Hvala vsem moškim in ženskam v prvih bojnih linijah, ki tvegajo svoja življenja, da pomagajo ljudem, živalim in domovom," je tvitnila igralka Mandy Moore.

"Molim in pošiljam ljubezen tistim, ki so jih v Kaliforniji prizadeli ti grozljivi požari. Nihče si ne zasluži, da izgubi svoj dom, in med prazniki je to še posebej travmatično. Molim za vas in da boste našli nekaj miru, ko se ogenj poleže," pa je tvitnila Lady Gaga.