Zaradi izčrpanosti se je zlomila: 'Takšna je resničnost mladih mamic'

Tess Holliday, prva manekenka z razkošnimi oblinami, ki je podpisala pogodbo z ugledno agencijo, na svojem Instagramu s fotografijami redno dokazuje, da se v svoji koži počuti odlično.

A post shared by Plus Model�df80Mom �df80Feminist�dfa0 (@tessholliday) on Jan 24, 2017 at 8:48am PST

Njen Instagram je poln glamuroznih fotografij z različnih modnih snemanj ter trenutkov, ki jih preživlja s svojim partnerjem in dvema sinovoma.

A post shared by Plus Model�df80Mom �df80Feminist�dfa0 (@tessholliday) on Feb 12, 2017 at 2:47pm PST

Tokrat pa je objavila povsem drugačno, intimno fotografijo, s katero je ovekovečila svojo izčrpanost, ki je posledica tega, da je zaposlena mama. Po neprespani noči zaradi osemmesečnega sina Bowieja je lepotica zapisala ganljivo objavo in jo pospremila z zgovorno fotografijo, na kateri ji po nenaličenem obrazu polzi solza.

A post shared by Plus Model�df80Mom �df80Feminist�dfa0 (@tessholliday) on Feb 26, 2017 at 2:20pm PST

"Tako je v resnici, ko si mama. Bedim že od treh zjutraj in vedno, ko mi uspe Bowieja uspavati in ga skušam položiti v posteljo, se spet zbudi. Rastejo mu zobje in niti sanja se mu ne, da moram danes delati. Večino dni lahko delam 15 ur na dan in skrbim za dva fantka in se našminkam in vse prenesem. Večino dni spijem kavo in se smehljam vsaki stvari, ki jo naredi, in si mislim, da je najboljši na svetu. Ampak ne danes. ," je zapisala borka za sprejemanje vseh oblik teles. "Jočem že dve uri. Dosegla sem svojo mejo. Presegla, če sem iskrena," je zapisala obupana mamica.

A post shared by Plus Model�df80Mom �df80Feminist�dfa0 (@tessholliday) on Feb 19, 2017 at 6:08pm PST

"Pritisk 'biti videti dobro', kar terja moj poklic, je danes enostavno preveč," je zapisala 31-letnica, ki ima že 11-letnega sina Rileeja.

"Ko imaš mozolje zaradi hormonov, ki se sproščajo pri dojenju, si popolnoma izčrpan zaradi pomanjkanja spanca, imaš podočnjake, nimaš nobene energije za delo ali da bi sploh vstal iz postelje …. Kako to uspe vam? Kako vam uspe, da se počutite samozavestno in da strank ne puščate na cedilu, ko se pojavite vse izčrpane in neurejene?", je za nasvet vprašala svoje sledilce.

Manekenka, ki tudi oblikuje obleke za močnejše ženske, priznava, da je videz v njenem delu pomemben.

A post shared by Plus Model�df80Mom �df80Feminist�dfa0 (@tessholliday) on Dec 11, 2016 at 7:03pm PST

"Da, izbrala sem kariero, ki temelji na mojem videzu, in prva sem, ki pravi, da lepota ni tisto, kar te mora motivirati, gotovo ni tisto, kar motivira mene. Kot mama, ki dela v industriji, ki je tako zelo kritična, kje je meja? Ravnovesje? Sočutje? Je sploh kakšna kariera razumevajoča do vas, ko ste utrujene, ker vam otrok ni pustil spati in je vse, kar si želite, da bi se lahko skrile pod odejo in jokale?"

Dodala je, da upa, da se dejstvo, da takšnih služb ni veliko, kmalu spremeni in da bo družba mamice dojemala kot človeška bitja z napakami, ki se, kakor vsi ostali, samo trudijo, da obdržijo nadzor nad svojim življenjem.

Fotografija je v trenutku zaokrožila po spletu, v manj kot 24 urah si je njena iskrena izpoved prislužila 68.000 všečkov in na tisoče komentarjev podpore. "Ti si moj navdih. Biti mama je včasih zelo težko," je zapisala manekenka Lady Chapell.

Hollidayeva je za Us Weekly povedala, da ni pričakovala takšnega odziva. "Če sem iskrena, sem se zlomila in spoznala, da bi moja bolečina verjetno lahko pomagala drugim mamicam, ki se počutijo podobno," je dejala.