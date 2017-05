'Zaradi nje sem bolj sočuten'

Igralec Ryan Reynolds ne more prehvaliti sovje žene, igralke Blake Lively. Na vseh javnih dogodkih izraža občudovanje do nje, saj je tako dobra žena in mama, zaradi nje pa je postal boljši človek. Tako je tudi na enem najbolj prestižnih dogodkov leta, ki ga organizira newyorški muzej umetnosti, kjer se zbere vsa hollywoodska smetana – zato mu pravijo tudi "oskarji vzhodne obale" - dejal, da je zaradi Blake bolj sočuten.

"Vedno se na vse odzove s sočutjem, tudi na jezo in sovraštvo. Vzame si čas in si predstavlja, kaj se je zgodilo človeku, ko je bil otrok, da je zdaj takšen," je povedal za fotoblog Humans of New York.

Povedal je tudi, da mu je pomagala zakrpati odnos z njegovim očetom Jamesom, preden je ta umrl leta 2015. "Z očetom sva imela precej razbit odnost. Preden je umrl, me je prisilila, da sem se spomnil stvari, ki se jih nisem hotel. Zaradi nje sem se spomnil na dobre čase, ki sva jih preživela z očetom," je dejal.

29-letna Blake in 40-letni Ryan, ki sta se poročila septembra 2012, imata dve hčerki: dveletno James in sedemmesečno Ines.

Na rdeči preprogi modnega dogodka Met Gala sta bila uskajena. Blake je nosila zlato obleko, ki jo je dopolnila z nakitom, vrednim več kot tri milijone evrov, Ryan pa metuljček, ki se je ujemal s spodnjim delom njene obleke.