Zaradi šale na račun Trumpa so komičarko odpustili

Je šla komičarka predaleč? (Foto: Reuters)

"Žal mi je. Šla sem predaleč. Kar sem naredila, je narobe," se je 56-letna komičarka Kathy Griffin javno opravičila. Toda očitno še vedno prepozno. Komičarka je namreč v torek objavila videoposnetek, v katerem v rokah drži lažno okrvavljeno glavo predsednika ZDA Donalda Trumpa.

Šlo je za fotoseanso, ki jo je posnel provokativni fotograf Tyler Shields. A odziv je bil zelo močan, saj se je oglasilo precej zvezdnikov, ki so njeno "umetniško sporočilo", obsodili in označilo za neokusno. Očitno so enako mislili tudi pri televizijski hiši CNN, kajti komičarka je že dobila odpoved in tako ne bo vodila posebne novoletne oddaje. Mogoče pa je to bila le zadnja kaplja v morje, kajti komičarka je že večkrat v neroden položaj spravila CNN, kajti večkrat je med vodenjem novoletne oddaje preklinjala in uporabljala vulgarne besede.

Med oddajo, ki je potekala v živo, se je Griffinova s sovoditeljem šalila, kako se pravilno izgovori ime "dečka z balonom“ Falcona Heena. Nato zamrmrala nekaj, kar je sicer spominjalo na besedo Falcon, mnogi pa so slišali besedo f***. Griffinova je nekaj let kasneje v oddaji zavpila tudi na nekoga v množici in v šali dejala, da se moški zagotovo preživlja z igranjem v homoseksualnih pornografskih filmih. Takrat se je CNN samo opravičil.