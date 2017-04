'Zaradi smrti matere sem se 20 let boril sam s sabo'

Princ Harry po 20 letih končno govori o smrti svoje matere, princese Diane. (Foto: AP)

Princ Harry je imel komaj 12 let, ko je v tragični nesreči izgubil mamo Diano. Po tem se je zaprl vase in o izgubi ni želel javno govoriti. Šele lansko leto je javnosti prvič priznal, kako se je ob tem počutil. Zdaj pa je iskreno z novinarjem izmenjal še nekaj besed o izgubi matere in kako se je s tem spopadal.



Harry je kot najstnik poskrbel za kar nekaj škandalov, ki pa so bili tudi del njegovega soočanja s smrtjo Diane. Poleg tega je trpel tudi za depresijo. 32-letni princ je v nedavnem intervjuju tako dejal, da se je tudi po zaslugi brata Williama rešil negativnih čustev, kajti pomagal mu je, da je Harry odšel na terapijo: "Veliko let sem govoril, da sem dobro ... nisem se želel poglabljati v to. Danes sem dobro. Mogoče še vedno malo živčen, mogoče malce zapet, toda bolje. Ko sem pri 12 letih izgubil mater, sem se za več kot 20 let zaprl vase, in to je vplivalo na moje osebno in delovno okolje. S smrtjo sem se soočil tako, da sem zakopal glavo v pesek in nisem hotel razmišljati o tem dogodku. Brat mi je pomagal, da sem se odpravil na terapijo."



Harry, ki se je leta boril sam s seboj in soočenjem glede smrti Diane, je še dodal, da je zaradi te terapije zdaj pripravljen na vse: "Zaradi tega procesa, ki se dogaja zadnjih nekaj let, sem zdaj pripravljen na vse. Življenje jemljem bolj resno, v delo, ki mi veliko pomeni, sem pripravljen vložiti svojo kri, znoj in solze."



Princ Harry je trenutno v zvezi z ameriško igralko Meghan Markle, skupaj sta šele od lanskega poletja, a ljubezen je med njima tako močna, da vse poteka zelo hitro. Kajti viri so razkrili, da se bo princ preselil v novo stanovanje v Kensingtonski palači, kjer bo živel s 35-letno igralko.