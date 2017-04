'Zaradi svojih staršev sem verjela, da sem genialni supermodel'

Komičarka Amy Schumer je v intervjuju za revijo InStyle spregovorila o svoji samozavesti, dojemanju svojega videza in skrbi zanj. Tisti, ki spremljajo njeno delo, dobro vedo, da se slednjemu ne posveča pretirano.

Pojasnila je, da zjutraj vstane okoli pol devete, si umije zobe, splahne obraz in nanese kremo okoli oči ter obrazno kremo. "Nato si nanesem še deodorant. Če se spomnim. Danes se na primer nisem," se je pošalila. "Ne uporabljam naravnih deodorantov. Sem poskusila, pa je moje telo dejalo: 'Prenehaj s tem! Raje prej umri kot da smrdiš kot stopalo'," se je pošalila.

Sicer pa dodala, da zadnje čase bolj skrbi za zdravje, kot je včasih, in da obiskuje ure spinninga ali hodi na sprehode.

Na vprašanje, ali jo staranje pred kamero skrbi, je odgovorila, da še ne. "Pozitivna plat tega, da nisem manekenka, je to, da to ni tisto, s čimer poslujem. Ko bom videti starejša, to name ne bo vplivalo. Še nikoli nisem dobila vloge ali naredila česa, ker sem videti tako prečudovito," se je pošalila 35-letnica. "Dovolj dobro sem videti, da lahko delam v fimski industiriji. Vidim svoje slike in na njih sem videti mlajša, kot se v resnici dojemam. Nisem se jih še prestrašila," je dejala.

Zvezdnica ni proti botoksu in polnilom. Pojasnila je, da je precej gotova, da se nikdar ne bo poslužila teh postopkov, a da nikoli ne smeš reči nikoli. "Pa tudi, trenutno si ne predstavljam, da bi potrebovala polnila za moj obraz. Kot da je to potrebno. Ali ga lahko raje izpraznim? Ja, jaz prej potrebujem liposukcijo lic kot polnila," se je pošalila. Dodala je, da videz ni vse. "Starši so me obravnavali tako, da sem verjela, da sem genialni supermodel in ko sem ugotovila, da so mi lagali, je bilo že prepozno. Vedno sem bila precej samozavestna. Šele na faksu sem ugotovila, da so vsa dekleta veliko bolj privlačna od mene in da z njimi ne morem tekmovati. Takrat sem samozavest izgubila," je dejala in dodala, da je bila zaradi tega nekaj časa precej zmedena glede svoje vrednosti, a je to ponovno ugotovila. "Tudi ko se počutim slabo, vem, da imam vrednost.. A sem tudi realna, ker tudi če sem videti najbolje, kot sem lahko, grem na podelitev nagrad in me posedejo ob Blake Lively ali Emily Ratajkowski. To ti lahko stre srce ali pa si lahko rečeš: 'Hm, prav, sprejmem ta nivo'," je dejala.

Amy sicer te dni predstavlja novo komedijo Snached, v kateri je ob njej zaigrala tudi 71-letna Goldie Hawn, ki v filmu igra Amyjino mamo.