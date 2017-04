Zaradi te fotografije se je nanjo vsul plaz kritik

A post shared by Kaia (@kaiagerber) on Apr 27, 2017 at 10:32pm PDT

''Vse najboljše, očka'' je Kaia Gerber zapisala pod objavljeno fotografijo, na kateri leži v očkovem naročju. Nekateri njeni sledilci so pod komentar zapisali, da se jim zdi ta fotografija zelo neprimerna in tako se je na 15-letnico hitro vzul val kritik.

Eden od številnih komentarjev se je glasil: ''To je ogabno in tega mi res ni treba gledati.'' Spet drugi: ''Všeč mi je, da sta si oče in hčerka blizu, vendar se po nekaj letih ne bi smela več tako crkljati, ker je čudno.'' Nekateri so seveda še dodatno prilivali olje na ogenj: ''Zaradi te fotografije se počutim čudno.'' In še: ''Ona ni več deklica, fotografija, na kateri leži na svojem očetu, ni najboljša izbira za objavo. Nekateri trenutki bi morali ostati osebni, žal mi je, ampak tega res ne želim gledati.''

A post shared by Kaia (@kaiagerber) on Apr 7, 2017 at 3:16pm PDT

Seveda pa so se našli tudi tisti, ki so mlado zvezdnico zagovarjali in stopili na njeno stran, saj je po njihovem mnenju fotografija nastala, ko je bila Kaia mlajša.