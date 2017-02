Zaročila sta se

Jason Ritter in Melanie Lynskey (Foto: AP)

Melanie Lynskey, rojena na Novi Zelandiji, bo kmalu nevesta. 39-letna igralka in njen bodoči mož Jason Ritter sta zaročena. Zvezdnica serije Dva moža in pol (Two and Half Men) je veselo novico o zaroki povedala v oddaji Hollywood Today Live, kjer je tudi razkrila nekaj podrobnosti o zaroki.

Njen dragi jo je zaprosil kar doma, zaroka pa je bila po njenih besedah preprosta in ljubka. Priznala je tudi, da je bila nad zaroko presenečena, saj je ni pričakovala. Bodoča nevesta bo letos imela veliko razlogov za slavje, saj 16. maja, praznuje tudi okrogli jubilej 40. rojstni dan. Za Melanie pa to ne bo prvi zakon, saj je bila med letoma 2007 in 2012 poročena z igralcem Jimmijem Simpsonom.

Novopečena zaročenca sta se spoznala leta 2013 na snemanju komedije The Big Ask in sta skupaj že skoraj štiri leta.