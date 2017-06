Zasebnemu letalu z oskarjevko odpovedala oba motorja

Jennifer Lawrence jo je kljub odpovedi obeh letalskih motorjev odnesla brez praske. (Foto: AP)

Igralka Jennifer Lawrence, poznana po filmih kot so Po dežju posije sonce, Igre lakote, Potniki, Joy in drugih, je bila udeležena v "zelo redkem" incidentu, saj je moralo njeno zasebno letalo zasilno pristati. Oskarjevka je bila potnica na letalu, ki jo je popeljal iz njenega rojstnega kraja Louisville v Kentuckyju, a je moralo zasilno pristati v Buffalu, v New Yorku.

Letalu je namreč odpovedal eden od motorjev, so predstavniki potredili za televizijsko mrežo ABC. Po zasilnem pristanku, pa je letalu odpovedal še drugi motor. Zvezna uprava za letalstvo (FAA) je sicer sporočila, da je blo letalo namenjeno v New Jersey, sicer pa imajo letala vedno dva motorja, če eno odpove, zelo zelo redko pa se je zgodilo, da bi odpovedala oba motorja, kot se je zgodilo tokrat.

Oskarjevka jo je na srečo odnesla brez praske, sicer pa jo bomo letos lahko oktobra gledali v filmu Mother! (Mama!) kultnega režiserja Darrena Aronofskyja (Pi, Rekvijem za sanje, Črni labod).