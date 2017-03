Mischa Barton je javno spregovorila o posnetku seksa. (Foto: X17ONLINE.COM)

Posnetek seksa, ki se je znašel na trgu, na katerem naj bi bila igralka Mischa Barton ter neznani moški, s katerim je bila v razmerju eno leto, je ponudnik Kevin Blatt želel prodati za pol milijona dolarjev (dobrih 471 tisoč evrov): "Na posnetku je zagotovo Mischa Barton, oblečena zgolj v siv pulover s kapuco, seksa pa v različnih pozah s temnolasim moškim v črni majici," je posnetek pospremil Blatt, ko ga je želel prodati najboljšemu ponudniku.



Na to se je hitro odzval odvetnik igralke in prodajo preprečil. Mischa je nato sklicala tudi tiskovno konferenco, ker je želela razjasniti zadeve: "Oglasila sem se, ker se želim boriti tako zase, kot za vse ženske, ki so se znašle v podobnem položaju, in jim tako mogoče prihraniti nekaj bolečine in sramote, nobena ženska se ne bi smela soočati s tem."



"Eno hujših stvari je bilo spoznanje, da me je nekdo, ki sem ga ljubila in mu zaupala, posnel v najinih najbolj intimnih trenutkih. Zaupala sem mu, toda vseeno je posnel moje najbolj zasebne trenutke," je skrušeno dejala ter dodala, da to ni bilo najhuje: "Nato pa sem izvedela, da želi ta posnetek prodati ... to je bilo najhujše, kar je lahko naredil."



Na koncu je še dodala, da je ponosna, da se je odločila za javen boj ter da se končno zavzela zase.