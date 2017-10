65-letni Mickey Rourke obžaluje, da si je boksarske poškodbe dal popraviti pri slabem kirurgu. (Foto: Backgrid)

65-letni igralec in nekdanji boksar Mickey Rourke je na Instagramu objavil fotografijo iz bolniške postelje – po operaciji nosu. Poziral je s plastičnim kirurgom, po izrazu sodeč pa je z njim in posegom zelo zadovoljen. "Nekaj trenutkov po operaciji nosu. Zdaj sem spet lep, haha. Še ena me čaka," je zapisal. "Ne vem, kateri dan ne, ne zavedam se niti, da je operacije že konec," je dodal.

A post shared by MICKEY ROURKE (@mickey_rourke_) on Oct 8, 2017 at 2:28pm PDT

To seveda ni prvič, da je šel pod nož. Čeprav je bil v mladih letih pravi lepotec, je v boksarski karieri dobil toliko udarcev, da so mu precej preoblikovali obraz – še bolj pa lepotne operacije, s katerimi je skušal reševati škodo. "Dvakrat sem imel zlomljen nos. Imel sem pet operacij na njem, eno pa zaradi zdrobljene ličnice. Iz ušesa so mi vzeli hrustanec, da so lahko na novo naredili moj nos, nato pa še par operacij, da so ven izpraskali hrustanec, ker se brazgotinsko tkivo ni pravilno celilo," je že pred časom pojasnjeval svoje zaplete.

Mickey leta 1989. (Foto: AP)

"Na večino operacij sem šel, da bi popravili moj obraz po boksarskih poškodbah, a sem šel k napačnemu človeku," obžaluje.