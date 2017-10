Najhujši strelski napad v zgodovini ZDA, v katerem je Stephen Paddock ubil najmanj 59 ljudi ter jih še vsaj 527 ranil, je globoko pretresel tudi zvezdnike, ki se žrtvam poklanjajo s pesmimi, klici po spremembi zakonodaje in strožjemu nadzoru nad lastništvom orožja, predvsem pa pozivajo k miru in ljubezni. "Ustavite nasilje," pozivajo.

Zvezdnik, ki ga je napad še posebej prizadel, je country pevec Jason Aldean, saj se je streljanje pričelo ravno med njegovim koncertom. Takoj po napadu zaradi šoka ni našel besed, kasneje pa je objavil daljši zapis: "V zadnjih 24 urah sem občutil celo paleto čustev. Strah, jeza, žalost, sočutje in še mnogo drugih. Resnično ne razumem, zakaj bi nekdo želel drugemu človeku vzeti življenje."

"Nekaj se je v zadnjem času spremenilo v tej državi in tudi na svetu in to je grozljivo videti. Ta svet postaja kraj, v katerem se bojim vzgajati svoje otroke," je zapisal 40-letnik, ki z ženo Brittany pričakuje otroka. "Na koncu dneva nismo demokrati ali republikanci, belci ali črnci, moški ali ženske. Vsi smo ljudje in čas je, da se začnemo tako vesti in stopimo skupaj kot eno. To je edini način, na katerega bomo kdaj izboljšali to državo, a čaka nas zelo dolga pot in začeti moramo zdaj," je dodal.

"Moje srce se lomi zaradi žrtev tega nesmiselnega dejanja in njihovih družin. Tako zelo mi je žal za bolečino, ki jo čutite zdaj, in ni besed, s katerimi bi jo lahko omilil. Samo vedite, da ste vsi v mojem srcu in molitvah in vsi smo v tem skupaj. Čas je, da stopimo skupaj in ustavimo sovraštvo!," je sklenil.

'Zdi se, da je nekdo odprl vrata v pekel'

Jimmy Kimmel je svojo oddajo Jimmy Kimmel Live pričel s čustvenim govorom o tragediji. "Spet smo tu, po še eni grozljivi, nerazložljivi, šokantni in boleči tragediji. Tokrat v Las Vegasu, ki je moje rojstno mesto. Seveda molimo za žrtve ter njihove prijatelje in družine, in se sprašujemo, zakaj - čeprav najbrž ne bomo nikoli razumeli, zakaj bi nekdo storil kaj takšnega drugim ljudem, ki so se na koncertu samo zabavali in uživali v glasbi," je dejal.

Med govorom je komaj zadrževal solze. "Zaradi streljanja so otroci ostali brez staršev, očetje brez sinov, matere brez hčera. Izgubili smo dva policista, medicinsko sestro, učitelja. Zaradi takšnih stvari bi najraje bruhal ali se vdal. To je vse skupaj preveč, da bi lahko doumeli."

V nadaljevanju je še kritiziral predstavnico javnosti Bele hiše Sarah Huckabee Sanders, ki je dejala, da zdaj ni čas za politično razpravo o orožju. "Berem komentarje ljudi, ki pravijo, da je to dogajanje grozljivo, a da ničesar ne moremo storiti, in s tem se ne strinjam. Seveda obstaja nekaj, kar lahko storimo. Ne vem, zakaj vi, tako imenovani voditelji, še naprej dopuščate, da se dogajajo takšne stvari? Ali morda boljše vprašanje – zakaj jim mi dopuščamo, da dopuščajo to dogajanje?"

"Rad bi se samo smejal vsako noč, a zadnje čase je to vse bolj težko. Zdi se, kot da je nekdo odprl okno v pekel. Danes ne govorim o nadzoru orožja. Govorim o zdravi pameti. Zdrava pamet pravi, da se ne bo nikdar nič dobrega izcimilo iz tega, če dovolimo, da ima nekdo toliko orožja, da lahko med koncertom ustreli 572 ljudi. Zdrava pamet govori, da tistim, ki trpijo za duševno boleznijo, ne dovolimo kupiti orožja," je sklenil.

'Nam je res prav, da pošasti in duševni bolniki lahko kupijo mitraljez?'

Mnogi zvezdniki so svoj vpliv izkoristili za poziv k spremembam zakonodaje in večjemu nadzoru orožja.

"To je preprosto terorizem. Terorizem ne pozna rase, spola ali religije. Demokrati in republikanci, zdaj se prosim združite. Molitve so pomembne, a kri je na rokah tistih, ki imajo zakonodajno moč," je zapisala Lady Gaga.

Ariana Grande, ki sama še predobro ve, kako grozljiv je takšen napad, je zapisala: "Srce me boli. Potrebujemo ljubezen, enotnost, mir, nadzor orožja in to, da ljudje temu dejanju rečejo, kar je – terorizem."

"Nadzor orožja je edini odgovor na vprašanje, ki ga ne bi smeli niti postavljati," je tvitnila Lena Dunham.

"Ni prezgodaj, da govorimo o rešitvah glede nasilja z orožjem, prepozno je. Danes žalujemo za žrtvami Las Vegasa, jutri se bomo borili zanje," je zapisala znana aktivistka za nadzor orožja Amy Schumer. Ta se zavzeto bori za spremembo zakonodaje vse od takrat, ko je na premieri njenega filma Razuzdanka napadalec v kinodvorani streljal na gledalce in ubil dve ženski, še devet gledalcev pa ranil.

"Če bi sprejeli strožje zakone, ne bi za vedno preprečili množičnih streljanj. A bi jih lahko omejili, zakaj zato ne bi vsaj poskusili?," je tvitnil Billy Eichner.

"Nam je res prav, da pošasti in duševni bolniki lahko kupijo mitraljez?," se sprašuje Mia Farrow.

'Tu smo, da vas zabavamo'

"Ko smo se zbudili, nas je pretresla novica o še enem nesmiselnem streljanju – tokrat v Las Vegasu. V luči tragedij in terorističnih dejanj se moramo spominjati, da dobro v svetu še obstaja. Tu smo, da vas nocoj zabavamo, in to bomo storili," je na začetku svoje oddaje povedal Jimmy Fallon. Nato sta nastopila 51-letni igralec Adam Sandler in 24-letna pevka Miley Cyrus, ki sta v spomin žrtvam strelskega napada posvetila priredbo pesmi pevke Dido No Freedom.

"Ni ljubezni brez svobode, ni svobode brez ljubezni. Hvala Adamu, da se mi je pridružil pri spominjanju vseh žrtev, in da je z mano odpel besedilo, ki je v tem času izjemno pomembno. Vsem pošiljam ljubezen. Upam, da vas uspemo nasmejati tudi v času tako velike bolečine," je Miley zapisala na Instagramu.

Taylor policistom poslala rože

Pop zvezdnica Taylor Swift je policijski postaji, na kateri je delala policistka, ki je bila v napadu ranjena, poslala več šopkov rož. "Lepe rože lahko narišejo nasmeh na mnoge obraze. Z vsem spoštovanjem," je zapisala zaposlena na postaji, ki je delila fotografijo pevkine geste.