Že 10 let brez kapljice alkohola: 'Srečna sem'

Mojstrica tetoviranja in resničnostna zvezdnica Kat Von D je na Instagramu ponosno oznanila, da je že deset let brez alkohola. 35-letnica je ob svojo fotografijo zapisala: "Slavim 10 let abstinence od alkohola."

Njeni sledilci so ji navdušeno čestitali ob tej prelomnici in jo označili za resnično vzornico. "Kakšen osupljiv osebni dosežek! Kar nadaljuj, si namreč navdih mnogim," je zapisal eden od njenih sledilcev.

Slavna mojstrica tetoviranja, ki ji zaupajo mnogi največji zvezdniki, je že pred leti v intervjuju Rosie O'Donnell povedala, da je sicer nekaj mesecev imela težave tudi z drogami, a je to bilo "predivje", zato se je hitro naučila lekcijo in jih pustila pri miru. "Pri alkoholu je drugače. Šlo je bolj postopoma in še vedno sem delovala," je pojasnila.

Kat Von D je, odkar ne pije alkohola, srečnejša.

Pojasnila je, da je sicer zelo disciplinirana oseba in si je obljubila, da bo, ko je začela profesionalno tetovirati, izločila, karkoli bo oviralo njeno sposobnost tetoviranja. "Ko sem spoznala, da me pri tem ovira alkohol, sem si nekega dne rekla 'Nočem več piti' in popolnoma prenehala. Zveni preprosto, a saj veste, morala sem se tudi sprijazniti s tem, da mi telefon ni več zvonil. Morala sem doumeti, da moji prijatelji v resnici niso moji prijatelji, samo družba za žuranje. In to je čisto v redu. Zdaj se družim z ljudmi, s katerimi smo na isti valovni dolžini," je pojasnila.

Dodala je še, da ima treznost svoje prednosti. "Zdaj se vsega spominjam in lahko uživam ter zavestno živim, ne da samo počnem stvari. Srečna sem," je dejala.