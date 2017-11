Že na prvem zmenku si je zaželel kup otrok

A post shared by Alec Baldwin (@iamabfalecbaldwin) on Nov 3, 2017 at 10:33am PDT

Ko se je tedaj 53-letni Alec Baldwin leta 2011 začel sestajati s svojo zdajšnjo ženo Hilario, ki jo je spoznal v newyorški restavraciji, so ga preplavila očetovska čustva. "Bilo je precej smešno, ker se je že, ko sva se prvič srečala, želel prepričati, ali si želim otrok," je za Us Weekly razkrila Hilaria, ki je tedaj dopolnila šele 27 let. "Šest tednov sva zmenkovala, a me je držal le za roko. Niti enkrat me ni poljubil! A kljub temu me je vprašal: 'Ali si želiš otrok? Sem v letih, ko moram resno premisliti, s kom se dobivam, prav tako moram igrati odprto igro in ti povedati, kaj si želim,'" se Hilaria spominja Alecovih iskrenih potez med osvajanjem njenega srca.

Čeprav je priznala, da je bila tako odprta poteza igralca veliko za "prebaviti" po prvem zmenku, je izdala, da je bil Alec zanjo kot "svež veter", ki ji je napolni pljuča. Prej se je namreč sestajala z moškimi, ki so jim bile ljubše igrice, Baldwin pa jo je šokiral s svojo iskrenostjo. "Ukvarjala sem se z moškimi mojih let in tem, da me bodo mogoče poklicali nazaj," je izdala Hilaria in dodala: "Toda Alec je bil že na začetku zelo neposreden o tem, kaj si želi. Res si je želel še več otrok."

In Baldwin, ki ima zdaj, pri 59 letih, v žepu tudi tri emmyje, je dobil, kar si je tako goreče želel. Njegova žena je namreč že četrtič noseča! Petega otroka se bo igralec, ki ima iz zveze s Kim Basinger tudi 22-letno hčerko Ireland, razveselil spomladi.

Mama Hilaria, ki ima z igralcem že štiriletno hčerko Carmen in dva sinova, dveletnega Rafaela in 13-mesečnega Leonarda, bo tudi v četrto rodila sina, kar sta zakonca svojim otrokom razkrila z "magično" modro torto presenečenja.

A post shared by Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin) on Nov 4, 2017 at 12:08pm PDT

"Jokala sem, ko sem izvedela. Nisem bila razočarana, ampak so me popolnoma preplavila čustva. Resnično mislim, da nam je ta otrok usojen, in ko bo prišel na svet, bomo popolnoma obsedeni z njim," je dejala 33-letnica.

Novice pa ni najbolje sprejela njuna prvorojenka, ki si je nadvse želela sestrico. Ob tem pa je mamica priznala, da se bo Carmen najbrž morala kar potolažiti in sprejeti dejstvo. "Ne vem, ali jih lahko rodim pet," je razložila.