'Želim porednega fanta z dobrim srcem!'

45-letna Carmen Electra se ne more upreti "porednežem" ... (Foto: AP)

45-letna samska lepotica Carmen Electra je za Us Weekly spregovorila o svojem ljubezenskem življenju in kakšnega moškega išče.

"Na to gledam tako: če se bo zgodilo, se bo. Zveze ne iščem aktivno, ampak včasih se pač ujameš s kom," je pojasnila.

45-letnica je znana po tem, da si za partnerje rada izbira "poredne fante". Sicer se jim ni pripravljena povsem odreči, pa je vendarle začela iskati tudi globljo vez. "Moram najti zlato sredino, nekakšno ravnovesje," je dejala.

... a morajo biti iskreni in dobrega srca. (Foto: AP)

"Vedno sem si želela porednega fanta … mogoče nekoga, ki je v življenju že veliko prestal. Mislim, da mora takšen človek veliko delati na sebi, zato postane bolj poduhovljen in jaz iščem to. Nekoga, ki se je že popravil, a je vseeno izkusil vso norost življenja in je zdaj pripravljen, da se ustali," je natančno opisala svojega sanjskega moškega.

Kakšnemu tipu moških se torej ne more upreti? "Glasbenikom – nekaj takšnega je na njih. Veste, moški s kitaro je lahko precej nevaren," se je pošalila.

Playboyjeva zajčica je bil v preteklosti v odmevnih zvezah z Dennisom Rodmanom, Princem in Daveom Navarro.

Razkrila je tudi, kaj je bilo v preteklih zvezah zanjo najpomembnejše: "Imela sem nekaj zvez, v katerih je bila medsebojna komunikacija tako dobra, da se nikdar nismo kregali, ker smo govorili o svojih težavah ali če nas je kaj motilo."

"Zato zveni osladno, ampak komunikacija je bistvena. Ne morem biti jezna na nekoga, ki zna priznati svoje pomanjklivosti in prizna, če stori kaj narobe. Takšni ljudje so pokončni in to mi je všeč. Iskrenost," je še sklenila.