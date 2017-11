'Želim se prebuditi iz te nočne more. Za vedno bo ostala velika bolečina'

Priljubljeni hrvaški pevec Tony Cetinski si želi le, da bi se prebudil iz te nočne more. (Foto: Miro Majcen)

Prvič po nesreči, v kateri je povozil človeka - ni še jasno, ali je bil ta mrtev že pred nesrečo - je priljubljeni hrvaški pevec Tony Cetinski "spregovoril" na družbenem omrežju. Na Facebooku je najprej objavil fotografijo, na kateri piše: "Prijatelji se borijo zate. Spoštujejo te. Vključujejo te. Spodbujajo te. Potrebujejo te. Zaslužijo si te. Stojijo ob tebi."

Nato pa je objavil še pesem Rudyarda Kiplinga, ob objavo pa zapisal: "Iskreno in globoko sožalje družini pokojnika in vsem, ki so ga poznali in imeli radi."

In čeprav po poročanju hrvaških medijev sin umrlega 62-letnika trdi, da ga ne Tony ne njegovi odvetniki niso niti poklicali in mu izrekli sožalj, pa je pevec deležen veliko podpore. Pod objavo se je vsulo nepregledno število zapisov podpore.

Med komentarji pa je preko predstavnikov pevec tudi obširneje predstavil svoj pogled na tragedijo. "Kako, zakaj in kaj naj napišem ali rečem v takšnem trenutku? Kako naj pomagam nesrečnemu človeku, someščanu in bratu v situaciji, ko pa si želim le vrniti čas nazaj ali da bi se lahko prebudil iz te bizarne in tragične nočne more?", je zapisal pevec.

"Hvala vsem razumnim in dobrim ljudem, ki me podpirajo v teh težkih trenutkih, toda ni pomembno, kako se počutim, ker me nič ne more potolažiti. Da sploh ne govorim o tolažbi družine umrlega in vseh, ki so ga poznali. Težko bo najti tolažbo, bolečina je velika," je zapisal.

"Moje misli in molitve gredo k žrtvi in njegovim bližnjim, in tako bo, dokler bom živ. Najgloblje in iskreno sožalje družini pokojnika in vsem, ki so ga poznali. Za vedno bo ostala velika bolečina," je še zapisal.

Oziroma so po njegovem nareku to zapisali njegovi predstavniki. "Seveda Tony zdaj ni na Facebooku, toda to so njegove besede. Nima moči, da bi kakorkoli komuniciral," so pojasnili.

Zaradi šoka in žalostnega dogodka, ki ga je že označil za najhujši dan v svojem življenju, je tudi odpovedal vse koncerte in nastope.