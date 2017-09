'Želim si, da bi mi v obraz povedala, da sem za en dr**!'

Lady Gaga v svojem dokumentarcu Gaga: Five foot Two razkriva mnogo stvari s svojega dosedanjega plutja po glasbenih vodah, med katerim je s svojo ladjo naletela na mnogo telesnih in duševnih bolečin pa tudi na čer, imenovano Madonna. Spor med kraljico popa in kontroverzno zvezdnico se je vnel leta 2012, ko je izšla Gagina pesem Born this way, ki jo je Madonna označila za kopijo svoje uspešnice Express yourself iz leta 1989. Zgladili pa ga nista vse do danes.

Lady Gaga je še vedno jezna zaradi Madonnine javne kritike. (Foto: AP)

"Želela sem si, da bi mi v obraz povedala, da sem za en dr**, namesto da me je užalila na televiziji," Gaga v dokumentarnem filmu povzema svoje tedanje občutke ob kritiki kraljice popa in dodaja: "Madonno sem vedno občudovala in jo še vedno, ne glede na to, kaj si misli o meni. Edino ena stvar me moti pri njej. Ker sem Italijanka in iz New Yorka, imam raje, da mi ljudje, ki jih kaj moti na meni, to povedo v obraz."

Vročekrvna Gaga je dejala, da ji tega, ne glede, kako jo spoštuje kot umetnico, ne bo mogla pozabiti: "Govoriti, da misliš, da sem za en dr** v medijih, je podobno, kot če ti prijatelj od fanta, ki si mu všeč, preda sporočilo v njegovem imenu: 'Moj prijatelj misli, da si huda.' Rekla bi mu: Je** se! Kje je tvoj prijatelj? Naj pride in me je**** pritisne ob steno in poljubi!"

Bosta po petih letih vendarle zakopali bojno sekiro?

Zvezdnica italijanskih korenin je v dokumentarcu izdala le del svoje pevske zgodbe z Madonno. A njuno prijateljstvo je na začetku, leta 2009, še kazalo obete, ko sta skupaj pozirali na modni reviji Marca Jacobsa, nato pa se je kmalu na hitro skrhalo. Istega leta sta za zabavo še celo uprizorili kratek "babji ravs" za oddajo Saturday Night Live, Gaga pa je takrat o starejši zvezdnici našla le lepe besede: "Z Madonno je res fino sodelovati, tako preprosto čudovita je. Imeli sva se krasno. Smejali sva se. Dobro je bilo, ker je bila ideja o pretepu najina."

Toda pot od šale do resnice je bila kratka, že čez dve leti sta se zvezdnici zares sprli ob izidu Gagine pesmi Born This Way, ki naj bi spominjala na Madonnino Express yourself.

Madonna je lady Gaga javno užalila leta 2012. (Foto: AP)

Prihodnje leto, ko sta se na prireditvi Metz Gala skupaj s Katy Perry fotografirali, kot da se nič ni zgodilo, je bilo že videti, kot da sta zakopali bojno sekiro. A sta se očitno le vedli profesionalno, saj je Gaga v poznejših intervjujih podobnost svoje pevske zgodbe z Madonnino nejevoljno zavrnila: "Zelo sva si različni, najini zgodbi sploh nista primerljivi. Ne želim biti nevljudna. Je prijetna gospa. Imela je bleščečo kariero, je največja pop zvezdnica vseh časov. Toda jaz igram veliko inštrumentov, pišem svojo glasbo, ure in ure vsak dan preživim v studiu. Sem producentka, tekstopiska. Počnem tudi druge stvari. Jaz nisem le nekdo, ki ure in ure vadi koreografije za svoj nastop," je dejala leta 2016 v radijskem intervjuju.

"Jaz sem njo vedno oboževala. In še zmeraj jo, ne glede na to, kaj si misli o meni," pa zdaj Gaga pravi v dokumentarnem filmu Gaga: Five foot Two, ki je po premieri v Torontu že na voljo na Netflixu.