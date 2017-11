Želite imeti lepe in bele zobe, potem preberite to ...

Intheline Teeth Whitening Gel je tekoča emulzija za beljenje zob s 100 % naravnimi sestavinami, ki ne poškoduje zobne sklenine. Z aktiviranim ogljem kokosovih lupin in kokosovim oljem nežno a učinkovito pobeli zobe, odstrani madeže in jim povrne sijaj, hkrati pa zaradi svoje sestave in edinstvenega načina uporabe ne povzroča občutljivosti zob.

Kaj vsebuje in kako deluje?

Intheline Teeth Whitening Gel vsebuje kakovostno kokosovo olje, ki se v ayurvedskem zdravilstvu že stoletja uporablja za žvrkljanje, saj ima protivnetne in antibakterijske lastnosti, krepi sklenino, pomaga vzdrževati zdravje zob in ustne votline, veže bakterije, ki so odgovorne za nastanek kariesa, in iz z žvrkljanjem iz telesa odstranjuje toksine. Poleg kokosovega olja Intheline Whitening Gel vsebuje tudi aktivirano oglje kokosovih lupin, ki se od običajnega medicinskega oglja razlikuje po tem, da nastane s segrevanjem na skoraj 1x višjo temperaturo (1700 stopinj Celzija), pri čemer nastane fin porozen prah, ki zlahka absorbira bakterije in nečistoče. Aktivirano oglje kokosovih lupin odstranjuje madeže, ki so posledica kajenja, pitja kave, vina in sadnih pijač, odstranjuje zobne obloge ter preprečuje njihov ponovni nastanek. Obe sestavini skupaj z zdravilnimi eteričnimi olji tvorita popolnoma naraven gel, ki nežno veže nečistoče in bakterije ter poskrbi za bleščeče bel nasmeh in svež dah!

Ta revolucionarni izdelek, ki je prvič na voljo v Sloveniji, lahko naročite po promocijski ceni na povezavi www.intheline-cosmetics.com/gel-za-beljenje-zob

Zakaj gel za beljenje zob in ne prah ali pasta?

Emulzija v obliki gela je zobem najbolj prijazna oblika, saj je najmanj abrazivna in ne poškoduje sklenine tako kot paste in praški, ki z zob mehansko odstranijo madeže, s tem pa vsakokrat odstranijo tudi tanko plast sklenine. Sklenina ščiti zobni živec in se ne obnavlja, zato je zelo pomembno, da jo varujemo. Če uporabljamo agresivne preparate, ki poškodujejo sklenino, se naši zobje tudi hitreje znova obarvajo, saj sklenina postane porozna in zato še bolje absorbira barvo z živil, cigaret in pijač.

Intheline Teeth Whitening Gel nase tudi uspešno veže bakterije iz ust, ki jih po žvrkljanju izpljunemo in tako odstranimo iz organizma. Hkrati temeljito očisti tudi jezik in ustno votlino, ki ju s ščetkanjem navadno ne očistimo. Je povsem varna alternativa grobim preparatom s peroksidom, praktičen za uporabo ter primeren tudi za osebe z zobnimi aparati in nosečnice.

Intheline Teeth Whitening Gel zagotavlja najboljše rezultate, obenem pa je bistveno bolj praktičen za uporabo od praškov, ki povzročijo pravo umazanijo v kopalnici. Gel enostavno iztisnete v usta, žvrkljate, izpljunete in se nasmehnete!

Kako uporabljamo gel za beljenje zob?

Pakiranje vsebuje 14 vrečk z gelom, ki zadostujejo za 14 dni uporabe. Gel lahko uporabljate toliko časa kolikor želite oziroma dokler ne dosežete želenih rezultatov, saj je popolnoma naraven in varen za uporabo, poskrbi za zdravje zob in ne škoduje naravni sklenini. Rezultati so navadno vidni že po prvi uporabi, za najboljše rezultate pa priporočamo vsakodnevno uporabo vsaj 14 dni.

Gel enkrat dnevno iztisnete iz embalaže neposredno v usta in ga žvrkljate od 5 – 15 minut (daljše žvrkljanje zagotavlja boljšo absorpcijo bakterij in vidnejše rezultate). Gel se bo v vaših ustih povezal s slino, zato se

bo njegova količina ustrezno povečala, na kar se je potrebno privaditi, če nimate izkušenj z žvrkljanjem olja (t.i. oil pulling). Ko zaključite z žvrkljanjem, pa vsebino izpljunite v koš za smeti ali stranišče, izperite usta in si ščetkajte zobe kot običajno. Po tem vam preostane le še to, da občudujete svoj bleščeč nasmeh!

