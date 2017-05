Želite imeti mišice kot Sylvester Stallone? Sly priporoča pico

Ameriški igralec, scenarist in režiser Sylvester Stallone je zaslovel z vlogama boksarja Rockyja Balboe in veterana iz vietnamske vojne Johna Ramba. Prejel je številne nagrade, nominiran pa je bil tudi za oskarja. Svoje telo je začel krepiti že v šoli, tudi po zaslugi športne štipendije, kasneje pa v filmih brez težav razkazoval svoje jekleno telo, tudi v filmih, kot so Cobra, Over The Top, Tango & Cash, Cliffhanger, Demolition Man, The Specialist, Judge Dredd, Daylight, Cop Land, Plačanci ...



Čeprav zadnja leta igralec ni več tako aktiven v filmski industriji, pa – glede na njegovo zadnjo objavljeno fotografijo, 'dedek' še ni popolnoma za staro šaro. Na svojem Facebook profilu je namreč objavil fotografijo, na kateri kaže trebušne mišice, zraven pa je zapisal, da je pica, ki jo pečejo v restavraciji njegovega prijatelja, dobra prehrambna navada: "Čudovita hrana! To je primer, da je uživanje te pica zelo dobra navada!"