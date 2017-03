Žena ni zadovoljna z zvezdnikovo izbiro imen za njuna dvojčka

Zakonca Clooney (Foto: AP)

George Clooney bo pri 55 letih prvič postal očka. Njegovi prijatelji pravijo, da je zaradi tega vznemirjen, a tudi nervozen – dobil bo namreč dvojčka. Sam pa je seveda popolnoma pripravljen spoprijeti z izzivom, za katerega se strinja, da bo prava avantura. Velik izziv pa mu povzroča tudi izbira imen, kajti ko je ženi predlagal, kako bi poimenoval dvojčka, je bila odločno proti.



Igralec je namreč ženi predlagal, da bi dvojčka poimenoval kar po svojem podjetju, ki proizvaja tekilo – Casamigos, torej Casa in Amigos. Amal pa mu je takoj odgovorila, da je to ena redkih zadev, ki se ne bo nikoli zgodila: "Ampak brez skrbi, bila je samo ideja ... gre pač za družinsko podjetje," se je pošalil zvezdnik na konferenci, kjer je predstavljal svojo komedijo Suburbicon.



Amal in Clooeny pričakujeta naraščaj v juniju, 55-letni igralec pa je še vedno zelo vznemirjen glede naraščaja: "Zelo sva srečna in vznemirjena. To bo prava avantura. Oba sva zadevo sprejela z odprtimi rokami," je dejal v francoski televizijski oddaji Rencontres de Cinema.