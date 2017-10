Ženska, ki ga je obtožila posilstva, zdaj noče pričati

Nelly zatrjuje, da ni kriv, tožnica pa zdaj proti njemu ne bo pričala, je sporočila njena odvetnica. (Foto: Reuters)

Reperja Nellyja, so 7. oktobra aretirali v Washingtonu, ko ga je neimenovana ženska obtožila posilstva v njegovem turnejskem avtobusu. Nelly, s pravim imenom Cornell Haynes ml. je odločno zanikal vse obtožbe in se zaklel, da bo dokazal nedolžnost in opral svoje ime.

Odvetnica Karen Koehler, ki zastopa tožnico, pa je zdaj razkrila, da se je njena stranka premislila in ne bo pričala v omenjenem primeru proti hip-hop zvezdniku in da zato naproša policijo, naj opusti kazen primer.

"Ne živimo v družbi, kjer se 21-letna študentka lahko počuti dovolj varno, da bi sodno preganjala zvezdnika za domnevno posilstvo. Kdo ji bo verjel? Ljudje govorijo grozne reči. Tega ne bi zmogla, bi se zlomila," je zapisala Koehlerjeva.

Nelly je sicer odpovedal koncert s country duom Florida Georgia Line, a hkrati dejal, da ga uradno niso obtožili nobenega prestopka. "Sem več kot šokiran, da sem bil tarča teh lažnih obtožb. Sem popolnoma nedolžen. Prepričan sem, da bo, ko bodo pregledali dejstva, jasno, da sem žrtev lažnih obtožb. Rad bi se opravičil svojim bližnjim za sramoto in da sem se postavil v vlogo žrtve teh lažnih obtožb. Rad pa bi se zahvalil oboževalcem za njihovo pomoč. Poznajo me, dokazal bom nedolžnost in tudi po sodni poti preganjal te obtožbe, če bo treba," je po aretaciji tvitnil zvezdnik.