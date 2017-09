Ženska z mačeto grozila: Kardashianovi, ne dotikajte se Kube

Družina Kardashian (Foto: AP)

Slavne Kourtney, Kim in Khloe Kardashian, ki jih je med zvezde ustrelila resničnostna oddaja V koraku z družino Kardashian, imajo v lasti modno linijo poimenovano Dash ter prodajalne, ki se nahajajo v Hollywoodu, Miamiju in New Yorku. V preteklosti so bile te trgovine tarče roparjev, zdaj pa trgovina na slavni ulici Melrose Avenue v Los Angelesu postala tarča zelo jezne ženske.

Tuji mediji namreč poročajo, da je v trgovino vkorakala ženska, ki je zaposlenim grozila s pištolo. Proti zaposleni naj bi uperila pištolo in dejala, da naj se Kardashianovi držijo daleč stran od Kube: "Kardashianovi, ne dotikajte se Kube!"



Ženska naj bi bila namreč izredno jezna, ker so slavne sestre lani odpotovale na počitnice v Havano, počitnikovanje pa prikazovale tudi v njihovi resničnostni oddaji.

Ženska naj bi nato s polic jezno zmetala nekaj artiklov in odvihala ven. Toda kaj hitro se je vrnila v trgovino in tokrat grozila z mačeto. "Kardashionovi bodo usmrčeni, če bodo še kdaj stopili na komunistična tla! Ubili jih bomo!" Je jezno kričala, nato pa z mačeto poškodovala vhodna vrata. Na srečo nihče ni bil ranjen.