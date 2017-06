'Ženskam želim povedati, da ni vsega konec pri 50 letih'

Zdi se, da 49-letne Nicole Kidman nič ne more ustaviti, iz leta v leto njena igralska kariera bolj blesti. (Foto: AP)

Nicole Kidman, ki je letos briljirala v televizijski miniseriji Big Little Lies ter navdušila v filmu Lev: dolga pot domov, je polno zaposlena, prejema nagrado za nagrado in nasploh blesti, čeprav za ženske v Hollywoodu velja, da z leti prejemajo vse manj vlog. A to za 49-letnico ne drži.

Zdaj je avstralska igralka zasijala na odru, ko je prejela nagrado za najboljšo filmsko igralko na letni podelitvi britanskih nagrad Glamour v Londonu.

49-letnica pravi, da se staranja ne smemo bati. (Foto: AP)

V govoru ob sprejemu nagrade je dejala: "Vsem ženskam tam zunaj želim povedati, da ni vsega konec pri 40 letih. Niti ne pri 50." Dodala je, da je ta nagrada krasno zgodnje rojstno dnevno darilo, 20. junija bo namreč stara 50 let.

"To nagrado bom vzela kot rojstno dnevno darilo – čez dva tedna bom 50 in nikoli si ne bi mislila, da bo to eno mojih najboljših let," je navdušeno dejala.