Zgodovinski spektakel Veronika Deseniška se vrača

Pred mogočnim grajskim obzidjem, oblečenim v 3D videomapping projekcije, ki vas popeljejo v samo središče dogajanja, se v dveh urah odvije zgodba o boju za oblast, političnih spletkah, vstaji ljudstva in nesmrtni ljubezni Veronike in Friderika, ki se od ljubezni Romea in Julije razlikuje samo v eni stvari – je povsem resnična.

Večkrat nagrajena povsem izvirna slovenska predstava je v pretekli sezoni osupnila preko 14.000 obiskovalcev, to poletje pa bo gledalcem na voljo s še bolj presunljivimi 3D projekcijami in okrepljeno igralsko zasedbo. Konec junija izide tudi zgoščenka z najlepšimi melodijami iz muzikala, ki so tekom leta že postale uspešnice.

Najslavnejša slovenska ljubezenska zgodba si zasluži prvovrstne ustvarjalce

Legenda o Veroniki Deseniški in Frideriku II. Celjskem, prestolonasledniku ene najvplivnejših evropskih vladarskih rodbin 14. stoletja je navdihnila kopico najpomembnejših slovenskih literatov, ki so nam na to temo podarili več romanov, dram, pesmi, oper in likovnih del. Čas je že bil, da se zgodba končno pojavi tudi v veličastni obliki muzikala, ki sta ga mojstrsko spisala scenarist Janez Usenik, najuspešnejši slovenski pisec muzikalov (Cvetje v jeseni, Vesna ...) in skladatelj Leon Firšt, nekdaj čudežni otrok, danes pa pri svojih 22. letih vodilni skladatelj najmlajše generacije, čigar skladbe redno izvajajo po vsej Evropi.

Razvajenega grofa Friderika letos po poškodbi glavnega igralca Klemna Bunderle v predstavi upodablja zvezdnik slovenskih muzikalov Srđan Milovanović, njegovo ljubezen, Veroniko Deseniško, pa izmenjujoče igrata Eva Černe, ki že desetletje obvladuje vse od Slovenske popevke do nacionalnih opernih institucij ter Biba Novak, edina Slovenka, ki redno nastopa v produkcijah profesionalnega gledališča za muzikal v Zagrebu, gledališču »Komedija«. Zgodbo, v kateri grof Herman zaradi neodobravanje sinovega razmerja z dekletom nižjega stanu Veroniko obtoži čarovništva (kar je bil tudi sploh prvi zabeleženi čarovniški proces na Slovenskem), poleg prej naštetih izvaja še ekipa več kot 50 nastopajočih, med katerimi so znana imena slovenskih muzikalov (Marjan Bunič, Maša Tiselj), mladi operni prvaki (Jaka Mihelač, Matija Bizjan), uspešni izvajalci zabavne glasbe (Tjaša Hrovat) najuspešnejši slovenski učitelji muzikala (Željka Predojević, Boštjan Korošec), nagrajeni dramski igralci (Borut Alujevič, Nives Mikulin), 24 članov zbora, ki so bili na avdiciji izbrani izmed 150 prijavljenih kandidatov, profesionalni plesalci ter vrhunski orkesterski in jazz glasbeniki.

Veliko je muzikalov, samo en je - muzikal mesta ljubezni

Obleka naredi človeka, prizorišče pa predstavo. Uprizoritve Veronike Deseniške potekajo na Starem gradu, mogočno srednjeveško utrdbo (največjo v Sloveniji) na strmem hribu nad Celjem, kamor organizatorji pred vsako predstavo z brezplačnimi avtobusi z brezplačnega parkirišča pripeljejo 1100 obiskovalcev. Sama predstava poteka na dvojnem odru, ki ju povezujejo ogromne stopnice, spodnji oder pa je posebej za predstavo zgrajen v pet metrov globokem grajskem obrambnem jarku. Fascinantna gledališka luč, najnaprednejše 3D projekcije, ki grajske stolpe in zidove preoblečejo v pravljične scene in zahteven zvočni sistem so skriti v ogromnih, a ponoči skoraj nevidnih konstrukcijskih stolpih, ki gledalcu omogočijo, da za dve uri izgubi občutek, kje se konča leto 2017 in začne 1450. Verjetno je ob venomer aktualni zgodbi in sijajni umetniški izvedbi tudi celostno doživetje torej zaslužno, da muzikal, zagotovo največji celjski kulturni projekt tega tisočletja, v Celje – mesto ljubezni, privablja obiskovalce iz vseh kotičkov Slovenije.

Za predstave, ki bodo v Celju potekale 30. junija ter 1., 7. in 8. julija, je še vedno na voljo nekaj vstopnic na vseh Eventimovih prodajnih mestih.

