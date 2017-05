Zgražanje nad Katy, ki je svojo staro pričesko primerjala z Obamo

A post shared by KATY PERRY (@katyperry) on Apr 27, 2017 at 9:09pm PDT

"Nekdo je rekel, pogrešam tvojo staro, temnolaso pričesko. Oh, ali pogrešaš tudi Baracka Obamo? V redu, časi se spreminjajo. Adijo," je v živem videoprenosu na Instagramu "bleknila" zadnje čase precej razigrana 32-letna pevka Katy Perry.



Dejstvo je, da je Katy, podobno kot kolegici Kristen Stewart in Cara Delevingne, padla v trend "kratkolasih peroksidnih blondink", sicer pa znano, da je bila goreča podpornica Baracka Obame, med drugim je tudi nastopila med njegovo kampanjo leta 2012 in na sprejemu leta 2016. Perryjeva je bila sicer precej glasna nasprotnica Trumpove predsedniške kandidature, saj je vroče navijala za Hillary Clinton in podpira proteste in shode proti Trumpu. A ljudje so tokrat njen komentar razumeli, da se dejansko norčuje iz ljudi, ki zares pogrešajo Obamo v predsedniških čevljih.

"Uau, žaljiv in neokusen poskus humorja", "zagotovo lahko shajamo brez Katy Perry, kajne? #Zguba", "kaj imajo črni lasje z Barackom Obamo? Ukinjena si", "že dolgo nisem klecnila tako močno, kot pri komentarju Katy Perry", "kako se Katy Perry lahko gre aktivistko in tako brezčutno primerja svoje lase z Obamo", "je to resnično? Če je, potem sem opravil z Katy Perry", so bili samo nekateri od jeznih odzivov na pevkino neposrečeno primerjavo, ki jih lahko preberemo na Twitterju.Oglejte si posnetek!