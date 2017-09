'Živim za ljubezenske prizore z njim!'

79-letna Jane Fonda in 81-letni Robert Redford sta od leta 1966 že večkrat odigrala zaljubljenca. (Foto: AP)

79-letna igralka Jane Fonda in 81-letni igralec Robert Redford, ki trenutno predstavljata svoj najnovejši skupni film Our Souls At Night, sta ikoničen televizijski par, saj sta par igrala že v štirih filmih.

Zanimivo je, da sta tudi na filmsko sceno prodrla z istim filmom, in sicer leta 1960 s filmom Tall Story, a v njem nista igrala ljubimcev, sta pa v to vlogo stopila s filmi Pregon brez usmiljenja (1966), Bosonoga v parku (1967) ter Električni jezdec (1979) in seveda z njunim najnovejšim Our Souls At Night.

In tudi v resničnem življenju ju povezuje posebna energija, čeprav nikoli nista bila par. Je pa Jane že pred leti priznala, da je bila v Roberta zaljubljena. "Med vsakim filmom sem se zatreskala vanj. A se ni nič zgodilo, ker sem bila poročena, on pa tudi,“ je dejala pred dvema letoma. Njega je ta izjava presenetila, saj tega ni vedel, je pa dodal, da sta vedno imela posebno energijo.

"Pri vsakem filmu, ki sva ga snemala skupaj, sem se zatreskala vanj," pravi Jane. (Foto: AP)

Jane se je zdaj razgovorila o njunem ljubezenskem prizoru v najnovejšem filmu in dejala, da obžaluje le eno – da prizor ni trajal dlje. "Nesrečna sem, ker je bil prizor tako kratek,“ je dejala v oddaji Ellen.

Igralka je že večkrat spregovorila o njunih ljubezenskih prizorih, in čeprav sta že pet desetletij filmska ljubimca, je Jane priznala, da jo šarmantni Robert še vedno prevzame.

79-letna Jane obžaluje le, da ljubezenski prizori med njima niso trajali dlje. (Foto: AP)

V začetku meseca je na beneškem festivalu dejala, da "živi za ljubezenske prizore z Robertom". "Tako dobro se poljublja. Zabavno ga je bilo poljubljati pri 20 letih in zdaj spet pri skoraj 80 letih," je dejala. "Tako privlačen je in tako čudovit človek. Pri vsakem filmu, ki sva ga snemala skupaj, sem se zatreskala vanj," je dejala.

"Edina težava pri delu z njim je, da samo pogledam v njegove oči in nekako padem vanje ter pozabim besedilo,“ je še dejala.

A legendarna igralca v zasebnem življenju vseeno nikdar nista bila par. Jane je bila poročena trikrat, od leta 2009 pa je bila do lani v zvezi z glasbenim producentom Richardom Perryjem.

Robert je poročen s Sibylle Szaggars, s katero se je po 12 letih zveze poročil leta 2009. Med leti 1958–1985 je bil poročen z Lolo Van Wagenen.