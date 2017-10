Steven Tyler zatrdil, da je bila operacija nujna, toda nič življenjsko ogrožajočega. (Foto: AP)

69-letnega Stevena Tylerja iz zasedbe Aerosmith so konec septembra hospitalizirali, zaradi tega so odpovedali tudi nekaj koncertov. Hitro po hospitalizaciji pa so se pojavile govorice, da je pevec utrpel srčni napad in bil zaradi tega v bolnišnici.

Zdaj se je pevec oglasil in ovrgel govorice o srčnem napadu.

"Za vašo domišljijo, ko ste ugibali, zakaj sem moral na operacijo, dobite petico – a zagotavljam vam, da nisem doživel srčnega napada. Še enkrat se opravičujem, da smo morali odpovedati zadnje koncerte, toda samo moj zdravnik v ZDA bil primeren za mojo vrsto operacije. Srce se mi para, da sem moral odpovedati koncerte. Na tokratni turneji smo res bili skoraj povsod, toda življenje se res zna poigrati z nami."

Mnogi oboževalci so si tako oddahnili, še vedno pa so se rojevala vprašanja, zakaj je pravzaprav moral iti v bolnišnico, o tem tako zasedba kot pevec molčita.