'Zlobni komentarji me ne ganejo'

Igralec Kevin Hart slab mesec po tem, ko se je svoji ženi Eniko Parrish javno opravičil za skoke čez plot, še vedno dokazuje, da ima zdaj oči samo za njo. Čeprav trenutno v Atlanti snema film Night School, kot po tekočem traku objavlja njene nosečniške fotografije: "Bogu se zahvaljujem za to lepo, močno žensko in srečen sem, da ji lahko danes še vedno rečem žena. Resnično si neverjetna … Ljubim te!"

38-letni komedijant je poleti postal tarča izsiljevanja z ljubezenskimi posnetki, potem pa svojo nezvestobo ženi javno priznal. A ga zaradi varanja še vedno napadajo zlobni jeziki, ki menijo, da si milosti za to, kar je ženi storil v najbolj ranljivem obdobju, med nosečnostjo, ne zasluži.

Eniko Parrish in Kevin Hart (Foto: AP)

Toda Hart jim dokazuje, da ga njihovo mnenje prav nič ne gane, celo spodbudil jih je, naj sovraštva ne zadržujejo v sebi. "Prosim, da pod objavo svobodno delite svoje sovraštvo. Sem močen, kot je le možno, zato me to sr*** ne gane. Nisem pras**, zato moj profil ni zaseben. Upam, da vam bo vaša negativnost polepšala dan. Rad vas imam," je negativce ob fotografiji svoje noseče žene zatrl v kali.

Par je na dobri poti, da ohrani zakon, k čemur je pripomoglo predvsem to, da je Eniko Parrish, ki s Hartom že čez en mesec pričakuje otroka, zamižala na eno oko in možu odpustila. "Seveda je jezna zaradi tega, kar ji je storil. A ljubi svojega moža. Spregledala mu je afero, a ne odhaja. Močna je. In to ohranja družino skupaj," je dejal vir blizu igralki.