Nekdanja zvezdniška zakonca, Mariah Carey in Nick Cannon, sta starša šestletnima dvojčkoma Moroccanu in Monroe, in čeprav nista več skupaj kot par, pa sta ostala dobra prijatelja in tako skupaj vzgajata dvojčka. Medtem ko se je Mariah po njunem razhodu večkrat zaljubila in tudi razšla, pa očitno Nick ne razmišlja, da bi šel v resno zvezo.

Ko ga je nedavno novinar vprašal o njegovem ljubezenskem življenju, je igralec dejal, da je njegovo srce zlomljeno in zato se ne more več zaljubiti. "Zlomljen sem, moje srce je v koščkih. Nimam dekleta, a hodim na zmenke, sem pač samski."

Pevec, producent in igralec je pred časom priznal tudi, da se nikoli več ne bo sprehodil do oltarja.

Nick in Mariah sta le po dveh mesecih burne zveze stopila pred oltar, v zakonu sta zdržala šest let, a se na na koncu razšla - uradno zaradi prezaposlenosti, neuradno pa se je veliko šepetalo tudi o varanju.