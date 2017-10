Znan je rok poroda Kate Middleton

Princ William in Kate Middleton (Foto: AP)

Princ William in Kate Middleton se bosta tretjega otroka razveselila spomladi.

''Vojvoda in vojvodinja Cambriška z veseljem potrjujeta, da dojenčka pričakujeta aprila naslednje leto,'' so sporočili iz Kensingtonske palače. Spol otroka pa za zdaj ostaja skrivnost. William in Kate sta že starša štiriletnemu sinu Georgeu in dveletni hčerkici Charlotte.

Veselo novico, da se bo britanska kraljeva družinica povečala, so iz Kensingtonske palače sporočili 4. septembra. Tako kot pri prvih dveh nosečnostih se Kate tudi v tretji nosečnosti spopada s hudo jutranjo slabostjo, a se počuti bolje, saj je spet začela opravljati kraljeve dolžnosti.

William in Kate na začetku leta 2018 načrtujeta uradni obisk Norveške in Švedske.