Znani nominiranci za oskarje 2018

Meryl Streep si je s svojo igro v filmu Zamolčani dokumenti prislužila že 21. nominacijo za oskarja. (Foto: AP)

Znane so nominacije za prestižno filmsko nagrado oskar. Največ nominacij (13) je v 24 kategorijah dobil film Oblika vode, ki je prejel tudi največ zlatih globusov. Med drugim si je prislužil nominacijo za najboljši film, režijo in scenografijo. Že 90. podelitev oskarjev bo 4. marca v Los Angelesu drugič zapored vodil komik Jimmy Kimmel.

Meryl Streep si je s svojo igro v filmu Zamolčani dokumenti prislužila že 21. nominacijo za oskarja, režiserka filma Lady Bird Greta Garwig pa je postala komaj peta ženska v zgodovini, ki je nominirana za najprestižnejšo filmsko nagrado. Rachel Morrison je postala prva ženska, ki je bila kadarkoli nominirana v kategoriji za najboljšo fotografijo.

Nominiranci v glavnih kategorijah so:

Najboljši film

- Pokliči me po svojem imenu (Call Me By Your Name)

- Najtemnejša ura (Darkest Hour)

- Dunkirk

- Zbeži! (Get Out)

- Lady Bird

- Fantomska nit (Phantom Thread)

- Zamolčani dokumenti (The Post)

- Oblika vode (The Shape of Water)

- Trije plakati pred mestom (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Glavna moška vloga

- Timothée Chalamet (Pokliči me po svojem imenu)

- Daniel Day-Lewis (Fantomska nit)

- Daniel Kaluuya (Zbeži!)

- Gary Oldman (Najtemnejša ura)

- Denzel Washington (Roman J. Israe)

Glavna ženska vloga

- Sally Hawkins (Oblika vode)

- Frances McDormand (Trije plakati pred mestom)

- Margot Robbie (Jaz, Tonya)

- Saoirse Ronan (Lady Bird)

- Meryl Streep (Zamolčani dokumenti)

Greta Gerwig je šele peta ženska v zgodovini, ki jo je filmska akademija nominirala za najboljšo režiserko. (Foto: AP)

Najboljši scenarij

- Ljubezen na prvo bolezen (The Big Sick)

- Zbeži! (Get Out)

- Lady Bird

- Oblika vode (The Shape of Water)

- Trije plakati (Three Billboards)

Najboljši igralec v stranski vlogi

- Willem Dafoe (Projekt Florida)

- Woody Harrelson (Trije plakati pred mestom)

- Richard Jenkins (Oblika vode)

- Christopher Plummer (Ves denar sveta)

- Sam Rockwell (Trije plakati pred mestom)

Najboljša igralka v stranski vlogi

- Mary J. Blige (Mudbound)

- Allison Janney (Jaz, Tonya)

- Lesley Manville (Fantomska nit)

- Laurie Metcalf (Lady Bird)

- Octavia Spencer (Oblika vode)

Najboljša režija

- Christopher Nolan, Dunkirk

- Jordan Peele, Zbeži!

- Greta Gerwig, Lady Bird

- Paul Thomas Anderson, Fantomska nit

- Guillermo del Torro, Oblika vode

Najboljša scenografija

- Lepotica in zver (Beauty and the Beast)

- Iztrebljevalec 2049 (Blade Runner 2049)

- Najtemnejša ura (Darkest Hour)

- Dunkirk

- Oblika vode (The Shape of Water)

Guillermo del Toro (Foto: AP)

Najboljša kostumografija

- Lepotica in zver (Beauty and the Beast)

- Najtemnejša ura (Darkest Hour)

- Fantomska nit (Phantom Thread)

- Oblika vode (The Shape of Water)

- Viktorija in Abdul (Victoria & Abdul)

Najboljša fotografija

- Iztrebljevalec 2049 (Blade Runner 2049)

- Najtemnejša ura (Darkest Hour)

- Dunkirk

- Mudbound

- Oblika vode (The Shape Of Water)

Najbolj izvirna glasbena podlaga

- Dunkirk

- Fantomska nit (Phantom Thread)

- Oblika vode (The Shape Of Water)

- Vojna zvezd: poslednji Jedi (Star Wars: The Last Jedi)

- Trije plakati pred mestom (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Najboljši posebni učinki

- Iztrebljevalec 2049 (Blade Runner 2049)

- Varuhi galaksije, 2. del (Guardians of the Galaxy Vol. 2)

- Otok lobanj (Kong: Skull)

- Vojna zvezd: poslednji Jedi (Star Wars: The Last Jedi)

- Vojna za planet opic (War for the Planet of the Apes)