Znano je ime glavnega igralca v filmu o Hefu

Manj kot teden dni po smrti očeta Playboya Hugha Hefnerja so dogovori o snemanju njegove biografije že v polnem teku. Človek, ki je ljubil življenje in ženske in s svojo revijo in idejami poskrbel za pravo seksualno revolucijo, se je za produkcijo filma o svojem življenju dogovoril že za časa življenja, znano je bilo tudi že, kdo bo film režiral, celovečerec pa je zdaj dobil tudi glavnega igralca.

Filmski Hugh Hefner bo Jared Leto, biografijo, ki še nima naslova, pa bo režiral Brett Ratner. "Jared je moj dolgoletni prijatelj. Ko je slišal, da imam pravice za snemanje filma o Hefu, je rekel: 'Rad bi ga igral v filmu. Rad bi ga razumel.' In resnično mislim, da Jared to zmore. Je eden največjih igralcev današnjega časa."

Brettu Ratnerju je Hugh Hefner zaupal režijo filma o sebi. (Foto: AP)

V navezo z Ratnerjem je Hefner stopil že aprila, ko so se dogovorili za sodelovanje dveh produkcijskih hiš, Ratnerjeve RatPac Entertainment in Playboyeve Alta Loma Entertainment, Hugh Hefner pa bi nad projektom bdel kot eden izmed treh izvršnih producentov. Ob njem sta se omenjala še Dick Rosenzweig in Peter Jaysen.

Takrat 91-letni Hefner je dal projektu, ki je v njem zorel že dolga leta, zeleno luč: "V zadnjih letih je bilo veliko zanimanja in pogovorov o tem, da bi posneli film, ki bi temeljil na mojem življenju. Vedno sem verjel, da se bodo pravi kreativni partnerji srečali, ko bo napočil pravi čas za snemanje. Verjamem, da smo zdaj te partnerje našli z Brettom Ratnerejem in RatPac Entertainmentom. Zelo se veselim tega sodelovanja."

A filma, ki bo slavil njegovo življenje, žal ni dočakal, od Hefnerja so se v ožjem družinskem krogu poslovili v soboto, 30. septembra. V vodo pa je z njegovo smrtjo padel tudi sestanek z Jaredom Letom, ki bi se moral zgoditi v kratkem. A režiser meni, da obstaja o zvezdi, ki jo bo oskarjevec upodobil, toliko informacij in filmskih trakov, da z vživljanjem v vlogo ne bo imel težav. "Dovolj posnetkov obstaja o Hefu in iz njih bo lahko Jared izvedel vse, kar ga zanima," meni režiser.